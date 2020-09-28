Genoa revela que tem 14 casos positivos de coronavírus no clube

O Genoa, clube que disputa a primeira divisão da Itália, tem 14 casos positivos de coronavírus no clube - englobando time e membros da comissão técnica. O clube informou que todos os procedimentos do protocolo de segurança adotado estão sendo tomados.Entre esses 14 casos, dois já eram conhecidos: um é de Perin, goleiro emprestado pela Juventus; o outro do meia Schone, que veio a público na manhã da partida contra o Napoli, realizada no último domingo e que terminou com derrota de 6x0 para o Genoa.