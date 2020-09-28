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futebol

Genoa revela que tem 14 casos positivos de coronavírus no clube

Conta inclui jogadores e membros da comissão técnica. Dois casos já eram conhecidos, e outros 12 foram divulgados nesta segunda-feira...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 16:28

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 16:28
Crédito: Reprodução/Twitter
O Genoa, clube que disputa a primeira divisão da Itália, tem 14 casos positivos de coronavírus no clube - englobando time e membros da comissão técnica. O clube informou que todos os procedimentos do protocolo de segurança adotado estão sendo tomados.Entre esses 14 casos, dois já eram conhecidos: um é de Perin, goleiro emprestado pela Juventus; o outro do meia Schone, que veio a público na manhã da partida contra o Napoli, realizada no último domingo e que terminou com derrota de 6x0 para o Genoa.
Nesta segunda-feira (28), portanto, foram diagnosticados 12 novos casos na equipe - os nomes dos afetados não foram divulgados. O Napoli também está testando seus jogadores após o confronto.
De acordo com o 'Gazzetta dello Sport', o surto na equipe pode afetar a partida contra o Torino, agendada para o próximo sábado.

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