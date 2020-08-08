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futebol

Gattuso elogia postura do Napoli e lamenta falta de atenção no primeiro tempo

Treinador do Napoli disse ataque não soube aproveitar as chances que teve lá na frente...
LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2020 às 19:40

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 19:40

Crédito: LLUIS GENE / AFP
O técnico Gennaro Gattuso, do Napoli, elogiou a postura de sua equipe após a derrota para o Barcelona, que resultou na classificação da equipe espanhola para as quartas de final da Liga dos Campeões. Segundo o italiano, a falta de atenção no primeiro tempo custou caro.
- Estou satisfeito com a personalidade que colocamos em campo, menos com a continuidade que poderíamos dar ao nosso ataque. É uma pena ter sofrido um blecaute repentino em que o Barça marcou três gols - disse Gattuso.
Com mais um ano de contrato, Gattuso não garantiu a permanência para a próxima temporada. Campeão da Copa da Itália na temporada, o treinador disse que vai conversar com o presidente Aurelio De Laurentiis.
- Vou me encontrar com o De Laurentiis, mas ainda tenho um ano de contrato. Tenho de agradecer ao presidente pela oportunidade que me deu de treinar esta equipe.

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