Gattuso elogia postura do Napoli e lamenta falta de atenção no primeiro tempo

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O técnico Gennaro Gattuso, do Napoli, elogiou a postura de sua equipe após a derrota para o Barcelona, que resultou na classificação da equipe espanhola para as quartas de final da Liga dos Campeões. Segundo o italiano, a falta de atenção no primeiro tempo custou caro.

- Estou satisfeito com a personalidade que colocamos em campo, menos com a continuidade que poderíamos dar ao nosso ataque. É uma pena ter sofrido um blecaute repentino em que o Barça marcou três gols - disse Gattuso.

Com mais um ano de contrato, Gattuso não garantiu a permanência para a próxima temporada. Campeão da Copa da Itália na temporada, o treinador disse que vai conversar com o presidente Aurelio De Laurentiis.