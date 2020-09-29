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Gatito, Marcelo e Honda desfalcam o Botafogo contra o Bahia

Ainda com dores musculares, trio será poupado visando o clássico contra o Fluminense...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 19:21

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 19:21
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo tem três importantes baixas para a partida contra o Bahia. O treinador Paulo Autuori não contará com Gatito Fernández, Marcelo Benevenuto e Keisuke Honda para o duelo desta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, válido pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O trio sente dores musculares e a comissão técnica do Botafogo resolveu poupá-los. No fim de semana, o Alvinegro tem clássico contra o Fluminense e a tendência é que todos retornem 100% fisicamente. A informação foi dada primeiramente pelo "Canal do TF" e confirmada pelo LANCE!.
Guilherme Santos, com problema na coxa, ainda não retorna contra o Tricolor de Aço. O lateral-esquerdo, que não joga desde a partida contra o Corinthians, no começo do mês, por um problema na coxa, está na fase final de transição física.

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