Gatito, Marcelo e Honda desfalcam o Botafogo contra o Bahia

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo tem três importantes baixas para a partida contra o Bahia. O treinador Paulo Autuori não contará com Gatito Fernández, Marcelo Benevenuto e Keisuke Honda para o duelo desta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, válido pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O trio sente dores musculares e a comissão técnica do Botafogo resolveu poupá-los. No fim de semana, o Alvinegro tem clássico contra o Fluminense e a tendência é que todos retornem 100% fisicamente. A informação foi dada primeiramente pelo "Canal do TF" e confirmada pelo LANCE!.