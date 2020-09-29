Gatito, Marcelo e Honda desfalcam o Botafogo contra o Bahia

O Botafogo tem três importantes baixas para a partida contra o Bahia. O treinador Paulo Autuori não contará com Gatito Fernández, Marcelo Benevenuto e Keisuke Honda para o duelo desta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, válido pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O trio sente dores musculares e a comissão técnica do Botafogo resolveu poupá-los. No fim de semana, o Alvinegro tem clássico contra o Fluminense e a tendência é que todos retornem 100% fisicamente. A informação foi dada primeiramente pelo "Canal do TF" e confirmada pelo LANCE!.
Guilherme Santos, com problema na coxa, ainda não retorna contra o Tricolor de Aço. O lateral-esquerdo, que não joga desde a partida contra o Corinthians, no começo do mês, por um problema na coxa, está na fase final de transição física.