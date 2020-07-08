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futebol

Ganso e Fred desfalcam o Fluminense na decisão da Taça Rio contra o Fla

Atacante sentiu dores no pé direito, enquanto o meia apresentou um quadro de lombalgia. Os dois não serão relacionados para o clássico que vale o título do segundo turno...

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 22:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jul 2020 às 22:03
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C
O Fluminense teve duas baixas significativas para a decisão da Taça Rio, nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Lesionados, o atacante Fred e o meia Paulo Henrique Ganso não serão relacionados para a partida. O camisa 9 sentiu dores no pé direito, enquanto Ganso apresentou um quadro de lombalgia.
O técnico Odair Hellmann deve optar por Evanílson na vaga de Fred. O jovem de 20 anos já vinha atuando na posição, antes do retorno do ídolo. Marcos Paulo e Matheus Ferraz também devem voltar ao time. O atacante formado em Xerém deve substituir Wellington Silva, por escolha tática do treinador. Já o zagueiro retorna da suspensão e deve voltar a formar a dupla de zaga ao lado de Nino, no lugar de Digão.
Ganso já vinha ficando no banco de reservas desde o início da temporada. O camisa 10 iniciou como titular apenas na partida contra o Volta Redonda, a primeira após a retomada do Carioca.
As duas equipes se enfrentam no Maracanã. Como mandante sorteado pela Ferju, o Flu informou que vai transmitir a partida pela FluTV, canal oficial do clube no YouTube. O Tricolor precisa vencer para garantir a conquista do segundo turno e forçar mais dois jogos contra o Flamengo para decidir o título estadual. Em caso de empate, haverá disputa de pênaltis.
Um triunfo do Rubro-Negro garante o título Carioca de 2020 antecipado, pelo fato do clube já ter vencido a Taça Guanabara e ter terminado com a melhor classificação geral na fase de grupos.

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