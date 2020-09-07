Gamer recria grandes momentos da história da Libertadores do FIFA 20

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A pedido da Betfair.net, o carioca Augusto Gaia recriou no videogame FIFA 20 da EA Sports gols históricos de equipes brasileiras na Libertadores.Os lances fizeram parte da série “Todo Resultado É Possível”, que teve os embaixadores Mauro Cezar e Chico Garcia como comentaristas.O primeiro episódio foi a final de 2019 entre River Plate e Flamengo com dois gols nos minutos finais marcados pelo atacante Gabriel Barbosa.

Na sequência, o gamer Augusto Gaia relembrou um jogo do Grêmio contra o Godoy Cruz pelas oitavas-de-final da Libertadores de 2017 com gol de Pedro Rocha e a final de Internacional e Chivas com o empate de Rafael Sóbis, abrindo caminho para a conquista colorada de 2010.

Os paulistas Palmeiras, Santos e Corinthians vieram depois.

A começar pelo golaço de Cleiton Xavier na edição de 2009 em Santiago (Chile) contra o Colo-Colo.

Depois veio a pintura de Neymar contra o mesmo adversário chileno em 2011. Para finalizar, Augusto Gaia recriou no videogame a histórica defesa do Cássio contra o Vasco da Gama de Diego Souza em 2012 e logo após o gol salvador de Paulinho nos minutos finais daquela partida de quartas-de-final.

- Eu recriei os gols por várias horas no FIFA 20 para ficar o mais realista possível. Curti bastante o resultado e o público que me acompanha nas redes sociais também - disse Augusto Gaia.

- Meu momento favorito foi o gol do Gabigol em 2019, por torcer para o Flamengo e também por ter presenciado o lance no estádio em Lima (Peru). Mas a defesa do Cássio contra o Vasco, que não foi um gol, conseguiu beirar à perfeição, por ser um lance difícil e inusitado.

O carioca Augusto Gaia recria outros lances de futebol e partidas históricas no seu canal Arte Virtual FC no Youtube.Lista de gols

Gabigol (Flamengo)

https://youtu.be/Z3gaP1rEZ5o

Pedro Rocha (Grêmio)

https://youtu.be/juT_5CMTXjERafael Sóbis (Internacional)

https://youtu.be/xUKfq1Ge5uc

Cleiton Xavier (Palmeiras)

https://youtu.be/h9NZfSWcPSc

Neymar Jr. (Santos)

https://youtu.be/ZMpxr8nRpp8

Defesa de Cássio e gol de Paulinho (Corinthians)

https://youtu.be/ucKLkiPfy2E

A série “Todo Resultado É Possível” fará os fãs recordarem oito momentos memoráveis da competição, em que o futebol quebrou prognósticos e mostrou por que é o esporte mais popular do mundo.