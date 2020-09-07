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futebol

Gamer recria grandes momentos da história da Libertadores do FIFA 20

Augusto Gaia recriou no videogame da EA Sports gols históricos de equipes brasileiras...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 11:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 set 2020 às 11:08
Crédito: Divulgação
A pedido da Betfair.net, o carioca Augusto Gaia recriou no videogame FIFA 20 da EA Sports gols históricos de equipes brasileiras na Libertadores.Os lances fizeram parte da série “Todo Resultado É Possível”, que teve os embaixadores Mauro Cezar e Chico Garcia como comentaristas.O primeiro episódio foi a final de 2019 entre River Plate e Flamengo com dois gols nos minutos finais marcados pelo atacante Gabriel Barbosa.
Na sequência, o gamer Augusto Gaia relembrou um jogo do Grêmio contra o Godoy Cruz pelas oitavas-de-final da Libertadores de 2017 com gol de Pedro Rocha e a final de Internacional e Chivas com o empate de Rafael Sóbis, abrindo caminho para a conquista colorada de 2010.
Os paulistas Palmeiras, Santos e Corinthians vieram depois.
A começar pelo golaço de Cleiton Xavier na edição de 2009 em Santiago (Chile) contra o Colo-Colo.
Depois veio a pintura de Neymar contra o mesmo adversário chileno em 2011. Para finalizar, Augusto Gaia recriou no videogame a histórica defesa do Cássio contra o Vasco da Gama de Diego Souza em 2012 e logo após o gol salvador de Paulinho nos minutos finais daquela partida de quartas-de-final.
- Eu recriei os gols por várias horas no FIFA 20 para ficar o mais realista possível. Curti bastante o resultado e o público que me acompanha nas redes sociais também - disse Augusto Gaia.
- Meu momento favorito foi o gol do Gabigol em 2019, por torcer para o Flamengo e também por ter presenciado o lance no estádio em Lima (Peru). Mas a defesa do Cássio contra o Vasco, que não foi um gol, conseguiu beirar à perfeição, por ser um lance difícil e inusitado.
O carioca Augusto Gaia recria outros lances de futebol e partidas históricas no seu canal Arte Virtual FC no Youtube.Lista de gols
Gabigol (Flamengo)
https://youtu.be/Z3gaP1rEZ5o
Pedro Rocha (Grêmio)
https://youtu.be/juT_5CMTXjERafael Sóbis (Internacional)
https://youtu.be/xUKfq1Ge5uc
Cleiton Xavier (Palmeiras)
https://youtu.be/h9NZfSWcPSc
Neymar Jr. (Santos)
https://youtu.be/ZMpxr8nRpp8
Defesa de Cássio e gol de Paulinho (Corinthians)
https://youtu.be/ucKLkiPfy2E
A série “Todo Resultado É Possível” fará os fãs recordarem oito momentos memoráveis da competição, em que o futebol quebrou prognósticos e mostrou por que é o esporte mais popular do mundo.
A atração da estreia foi o título do Flamengo em 2019, com uma vitória incrível nos minutos finais sobre o River Plate por 2 a 1, em Lima. Em seguida, os embaixadores recordaram o fim da “maldição” das oitavas do Grêmio na Libertadores, com o triunfo sobre o Godoy Cruz (ARG), em 2017, a vitória de virada do Internacional sobre o Chivas Guadalajara (MEX) por 3 a 2 na decisão de 2010, e o golaço de Cleiton Xavier que salvou o Palmeiras em 2009. A última foi em homenagem aos 110 anos do Corinthians com o gol de Paulinho e a defesa de Cássio na edição 2012 contra o Vasco da Gama.

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