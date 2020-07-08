Galo vence Banfield nos tribunais em disputa de indenização por Cazares

O Atlético-MG conseguiu mais uma vitória fora dos gramados, que evitará prejuízos para os cofres do clube mineiro. O TAS/CAS (Corte Arbitral do Esporte) julgou improcedente o recurso do Banfield, da Argentina, que cobrava do Galo 15 milhões de dólares (cerca de R$ 80 milhões) como recompensa pela ida do meia Cazares ao alvinegro, em 2015. A disputa judicial já havia tido vitória do Atlético no processo em primeira instância na FIFA, em 2018, e com o novo julgamento, se encerrou qualquer chance de derrota atleticana. O advogado e vice-presidente do Atlético-MG, Lásaro Cândido, celebrou o triunfo nas redes sociais.