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futebol

Galo derrota o América-MG no clássico mineiro do Brasileiro sub-20

o Galinho fez 1 a 0 no Coelho e subiu para a terceira posição na competição de base...

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 19:24

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2020 às 19:24
Crédito: O gol do Galo sub-20 foi anotado por Echaporã ainda no primeiro tempo-(Pedro Souza/Atlético-MG
Em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Atlético-MG venceu o América-MG por 1 a 0, na tarde deste sábado,31 de outubro, no estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte.
O gol da vitória foi marcado por Echaporã, aos 15 minutos do primeiro tempo.Com o resultado positivo, a equipe alvinegra chegou a 16 pontos e subiu para o 3º lugar na tabela, dentro da zona de classificação às quartas de final. Na quarta-feira, 4 de novembro, o Galinho volta ao Sesc Venda Nova para enfrentar o Vitória, às 15h, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.
Já o América-MG segue com 11 pontos e ocupando a 9ª posição. O próximo compromisso americano será nesta quarta-feira, 4,, diante do Goiás-GO, no CT Edimo Pinheiro, em Goiânia (GO), às 15h.

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