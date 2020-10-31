Galo derrota o América-MG no clássico mineiro do Brasileiro sub-20

Crédito: O gol do Galo sub-20 foi anotado por Echaporã ainda no primeiro tempo-(Pedro Souza/Atlético-MG

Em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Atlético-MG venceu o América-MG por 1 a 0, na tarde deste sábado,31 de outubro, no estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte.

O gol da vitória foi marcado por Echaporã, aos 15 minutos do primeiro tempo.Com o resultado positivo, a equipe alvinegra chegou a 16 pontos e subiu para o 3º lugar na tabela, dentro da zona de classificação às quartas de final. Na quarta-feira, 4 de novembro, o Galinho volta ao Sesc Venda Nova para enfrentar o Vitória, às 15h, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.