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Copa Verde

Galo da Vila vence o Cuiabá de novo e vai às semifinais da Copa Verde

Após vencer o jogo de ida por 3 a 2, desta vez o Atlético Itapemirim derrotou o rival por 3 a 1, dentro de casa

Publicado em 17 de Março de 2018 às 21:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2018 às 21:42
Ninguém segura o Galo da Vila na Copa Verde. Após vencer o Cuiabá por 3 a 2 na Arena Pantanal, no jogo de ida das quartas da final, o Atlético Itapemirim novamente derrotou o rival: desta vez por 3 a 1, no José Olívio Soares. Com a vitória deste sábado, o representante capixaba carimbou o passaporte para as semifinais da competição. Na próxima fase, enfrenta o vencedor do confronto entre Sparta-TO e Luverdense. No jogo de ida, o time de Tocantins venceu por 1 a 0. A volta acontece neste domingo, em Lucas do Rio Verde.
"Independente do que o Cuiabá fez (propostas para os jogadores) ou não, a gente tinha que jogar pra vencer da mesma forma. E vencemos. A classificação me deixou muito feliz pelo crescimento do futebol capixaba", comemorou o técnico Zé Humberto.
O centroavante Eraldo sofreu dura marcação dos rivais Crédito: Wildson Lesqueves/C.A. Itapemirim
Mesmo com a vantagem de ter vencido o jogo de ida, o Galo foi para cima e, no último lance do primeiro tempo, abriu o placar com o atacante Franklin. No segundo tempo o Cuiabá pressionou e conseguiu chegar ao empate aos 29 minutos, em uma cobrança de pênalti do meia Bruno Alves. O Galo segurou o ímpeto do Dourado e voltou a ficar na frente, aos 37, com o atacante Eraldo, que completou um cruzamento de Paulinho. Cinco minutos depois, o mesmo Paulinho fez uma jogada individual e, de canhota, fechou o caixão.

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