Galo da Vila vence o Cuiabá de novo e vai às semifinais da Copa Verde

Ninguém segura o Galo da Vila na Copa Verde. Após vencer o Cuiabá por 3 a 2 na Arena Pantanal, no jogo de ida das quartas da final, o Atlético Itapemirim novamente derrotou o rival: desta vez por 3 a 1, no José Olívio Soares. Com a vitória deste sábado, o representante capixaba carimbou o passaporte para as semifinais da competição. Na próxima fase, enfrenta o vencedor do confronto entre Sparta-TO e Luverdense. No jogo de ida, o time de Tocantins venceu por 1 a 0. A volta acontece neste domingo, em Lucas do Rio Verde.

"Independente do que o Cuiabá fez (propostas para os jogadores) ou não, a gente tinha que jogar pra vencer da mesma forma. E vencemos. A classificação me deixou muito feliz pelo crescimento do futebol capixaba", comemorou o técnico Zé Humberto.

O centroavante Eraldo sofreu dura marcação dos rivais Crédito: Wildson Lesqueves/C.A. Itapemirim