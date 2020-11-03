Galliote, sobre Abel Ferreira: ‘É um projeto muito importante para o futuro do Palmeiras’

Crédito: César Greco/Palmeiras

Oficialmente aberta, a gestão de Abel Ferreira no Palmeiras é, como de hábito no clube, uma mescla de empolgação e resistência. Reconhecidamente um clube que demite treinadores com frequência, o Verdão quer, por meio de seu presidente, assegurar que o português tenha estabilidade e tempo para trabalhar.

Em entrevista ao 'ge', o mandatário Maurício Galliote garantiu que a ideia de contratar Abel é para um projeto longo.

– Todos nós, palmeirenses, temos que estar unidos neste momento. O Abel foi contratado para um trabalho de médio a longo prazo. É um projeto muito importante para o futuro do Palmeiras e o apoio da nossa torcida será, como sempre, fundamental. Os recursos têm de ser compatíveis com os objetivos e precisa haver um alinhamento de expectativas. As variáveis contemplam metas, recursos e prazos. A evolução também deverá ser considerada, não apenas os resultados esportivos – disse.Diferentemente do que se esperava – que era uma contratação sul-americana, o Palmeiras surpreendeu ao encontrar seu comandante no futebol grego, de pouca expressão. O presidente palmeirense detalhou como chegou até Abel.

– A escola europeia é referência nisso. Temos também como objetivo implementar um padrão de jogo, não apenas um modelo, mas uma cultura futebolística, o que exige metodologia e didática. O currículo do Abel Ferreira demonstra que ele reúne tais características e competências. As entrevistas com o Abel e as informações coletadas no mercado reforçaram as informações curriculares – finalizou.

Abel Ferreira assinou com o Palmeiras até o final de 2022 e seu contrato tem uma cláusula de renovação automática por mais um ano. O treinador trouxe consigo mais quatro profissionais, que são os auxiliares Carlos Martinho e Vitor Castanheira, o preparador físico João Martins e também o analista de desempenho Tiago Costa.