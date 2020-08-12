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Gabriel Veron cumpre etapa de transição e volta a treinar com bola

Atacante está em fase final de recuperação em razão de uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda. Veron ainda não atuou pelo Palmeiras depois da parada...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2020 às 19:15

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 19:15

Crédito: Veron está em fase final de recuperação (Cesar Greco/Agência Palmeiras
O atacante Gabriel Veron avançou em mais uma etapa da recuperação e voltou a treinar com bola na Academia de Futebol. Após quatro semanas parado por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, ele é esperado como reforço para a disputa do Brasileirão.
Veron é uma das grandes promessas do clube para a competição nacional. A última partida em que Veron atuou com a camisa do Palmeiras foi na vitória sobre o Tigre (ARG) por 2 a 0, na Copa Libertadores da América, em 4 de março de 2020.
Veron é cria palmeirense. Para se ter uma ideia da qualidade do atleta, logo em sua segunda partida pela equipe principal, ele balançou as redes duas vezes e concedeu uma assistência no duelo com o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro, tornando-se o segundo mais jovem atleta a marcar gol pelo Verdão, com 17 anos, três meses e dois dias, desbancando Mazzola, cujo gol de estreia em 1956 foi com 17 anos, seis meses e cinco dias – apenas Juliano, com 16 anos, 11 meses e 23 dias em 1998, está à frente no ranking.

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