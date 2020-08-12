Gabriel Veron cumpre etapa de transição e volta a treinar com bola

O atacante Gabriel Veron avançou em mais uma etapa da recuperação e voltou a treinar com bola na Academia de Futebol. Após quatro semanas parado por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, ele é esperado como reforço para a disputa do Brasileirão.

Veron é uma das grandes promessas do clube para a competição nacional. A última partida em que Veron atuou com a camisa do Palmeiras foi na vitória sobre o Tigre (ARG) por 2 a 0, na Copa Libertadores da América, em 4 de março de 2020.

Veron é cria palmeirense. Para se ter uma ideia da qualidade do atleta, logo em sua segunda partida pela equipe principal, ele balançou as redes duas vezes e concedeu uma assistência no duelo com o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro, tornando-se o segundo mais jovem atleta a marcar gol pelo Verdão, com 17 anos, três meses e dois dias, desbancando Mazzola, cujo gol de estreia em 1956 foi com 17 anos, seis meses e cinco dias – apenas Juliano, com 16 anos, 11 meses e 23 dias em 1998, está à frente no ranking.