Gabriel Veron completa 50 jogos pelo Palmeiras e se declara: ‘Me deu uma grande família’

Crédito: Cesar Greco

Sem desfalques e consequentemente com força máxima a disposição de Abel Ferreira, o Palmeiras venceu o Athletico-PR por 2 a 1 no Allianz Parque, em partida válida pela décima oitava rodada do Brasileirão e voltou a conquistar três pontos na competição após quatro partidas.

Titular e recuperando a confiança após um período de lesões, o atacante Gabriel Veron atingiu a marca de 50 jogos com a camisa profissional do Palmeiras no confronto diante do Furacão, com 11 gols e seis assistências pela equipe principal do Maior Campeão Nacional.Destaque durante toda as categorias de base e considerado o melhor jogador da Copa do Mundo Sub-17 de 2019, Gabriel Veron fez sua estreia no profissional contra o Fluminense, em 25 de novembro de 2019, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Efetivado no time com Vanderlei Luxemburgo em 2020, o jovem foi campeão do Paulistão, Copa do Brasil e Libertadores, sendo importante em diversos momentos na campanha da Tríplice Coroa.

– Muito feliz em completar 50 jogos com essa camisa pesada. Aqui eu cresci como pessoa e atleta, e espero continuar conquistando títulos para essa torcida tão apaixonada. O Palmeiras me deu uma grande família, dos funcionários aos ídolos que vestiram as cores e sempre me inspiraram. Gostaria apenas de agradecer por tudo. Que venham mais 50 jogos pelo Verdão – disse Veron sobre a felicidade de atingir 50 partidas com o clube.

Além das conquistas com o elenco profissional em 2020, o jovem que está prestes a completar 19 anos, já possui uma extensa lista de títulos também na base: do Palmeiras. Foi campeão do Paulista Sub-15, Sub-17 e Sub-20, da Copa do Brasil Sub-17 e Sub-20, além do bicampeonato do Mundial de Clubes Sub-17 com o Alviverde em 2018 e 2019.

Ainda com 17 anos, se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol na Libertadores da América vestindo a camisa do Palmeiras, anotando um dos tentos na vitória por 5 a 0 diante do Tigre-ARG, no Allianz Parque.Sofrendo com lesões desde a reta final temporada passado, a Cria da Academia aos poucos adquiri novamente seu ritmo ideal de jogo e deixa no passado os problemas físicos. Na atual temporada, a joia já soma oito jogos e três passes decisivos, ou seja, aqueles que possibilitam finalizações.