Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Gabriel Pereira se diz 'sem palavras' após marcar primeiro gol pelo Corinthians

O meia-atacante esteve em campo como titular no empate em 1 a 1 do Timão com o Atlético-GO. Com um golaço, ele balançou a rede pela primeira vez como profissional...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 set 2021 às 15:49

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 15:49

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Com um golaço diante do Atlético-GO, no último domingo, Gabriel Pereira segue comemorando seu primeiro tento como profissional pelo Corinthians. Mesmo com o empate em 1 a 1, fora de casa, o jovem foi a grande notícia do time nessa 20ª rodada do Brasileirão-2021. Ele diz que a data ficará marcada.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja como fica o valor de mercado do Corinthians com os reforços
Promovido para o elenco principal na última temporada, após a pausa no futebol em decorrência da pandemia de coronavírus, Gabriel havia se destacado na Copinha de 2020 e fez sua estreia pelo clube em agosto de 2020, em derrota para o Atlético-MG, quando o time ainda era comandado por Tiago Nunes. Desde então eram 23 jogos e nenhum gol, mas ele veio no 24º.
- Não tenho palavras para descrever essa data (12/9/2021). Ficará marcada na carreira para sempre. Marcar meu primeiro gol com a camisa do clube que me revelou para o futebol me deixou muito feliz e emocionado. Visto esse manto com muito orgulho e sempre darei meu máximo em campo. Infelizmente o resultado não foi o que queríamos, mas foi um jogo importante - disse o meia.
Até o jogo contra o Grêmio, Gabriel Pereira ainda não havia recebido uma oportunidade do técnico Sylvinho. De lá para cá, foram três jogos, sendo o último deles, contra o Atlético-GO, como titular. Nesta segunda-feira, o jovem e seus companheiros se reapresentaram para uma semana de treinos em preparação para o duelo do próximo domingo, contra o América-MG.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados