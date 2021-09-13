Gabriel Pereira se diz 'sem palavras' após marcar primeiro gol pelo Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Com um golaço diante do Atlético-GO, no último domingo, Gabriel Pereira segue comemorando seu primeiro tento como profissional pelo Corinthians. Mesmo com o empate em 1 a 1, fora de casa, o jovem foi a grande notícia do time nessa 20ª rodada do Brasileirão-2021. Ele diz que a data ficará marcada.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Promovido para o elenco principal na última temporada, após a pausa no futebol em decorrência da pandemia de coronavírus, Gabriel havia se destacado na Copinha de 2020 e fez sua estreia pelo clube em agosto de 2020, em derrota para o Atlético-MG, quando o time ainda era comandado por Tiago Nunes. Desde então eram 23 jogos e nenhum gol, mas ele veio no 24º.

- Não tenho palavras para descrever essa data (12/9/2021). Ficará marcada na carreira para sempre. Marcar meu primeiro gol com a camisa do clube que me revelou para o futebol me deixou muito feliz e emocionado. Visto esse manto com muito orgulho e sempre darei meu máximo em campo. Infelizmente o resultado não foi o que queríamos, mas foi um jogo importante - disse o meia.