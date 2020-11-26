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Gabriel Menino celebra vitória na Libertadores: 'Elenco do Palmeiras é muito bom’

Autor do primeiro dos três gols do Verdão, o jovem mostrou polivalência contra o Delfín
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LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 21:58

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 21:58

Crédito: Reprodução/Transmissão Conmebol
Autor do primeiro dos três gols na vitória do Palmeiras sobre o Delfín por 3 a 1 no Equador, Gabriel Menino falou, em coletiva, sobre a boa atuação que teve mesmo atuando fora de posição, fazendo a função de um ala avançado/atacante pelo lado direito.
– Eu posso jogar em muitas posições. Sou versátil. O Abel conversou comigo e perguntou se eu fazia a posição. Falei que sim. Pediu para que eu fosse para o 'um contra um' e para que eu achasse o Rony, porque meus cruzamentos são muito bons – contou.
Questionado sobre a fragilidade do adversário, Menino elogiou a campanha do Delfín e afirmou não se tratar de uma equipe ruim:
– É uma equipe muito forte. Nenhuma equipe que joga a Libertadores é fraca. Não chegou nas oitavas à toa. Todos tem o mérito de estar aqui. Cada jogo é uma guerra, uma batalha, independentemente de quem esteja do outro lado. A gente pensa em vencer, vencer e vencer – afirmou Gabriel.Por fim, o polivalente jovem celebrou a ajuda de Abel Ferreira para conter a questão emocional do Verdão em meio ao caos do surto de Covid-19 no elenco e inspirar confiança e segurança aos atletas:
– Independentemente de quem não está, nosso elenco é muito bom e cada um dá o seu melhor em campo. O professor conversa muito com a gente e deixa a gente muito confiante – finalizou.
O Palmeiras de Gabriel Menino e Abel Ferreira volta a campo no próximo sábado (28), no Allianz Parque, às 17h (de Brasília) contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão.

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