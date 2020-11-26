Gabriel Menino celebra vitória na Libertadores: 'Elenco do Palmeiras é muito bom’

Crédito: Reprodução/Transmissão Conmebol

Autor do primeiro dos três gols na vitória do Palmeiras sobre o Delfín por 3 a 1 no Equador, Gabriel Menino falou, em coletiva, sobre a boa atuação que teve mesmo atuando fora de posição, fazendo a função de um ala avançado/atacante pelo lado direito.

– Eu posso jogar em muitas posições. Sou versátil. O Abel conversou comigo e perguntou se eu fazia a posição. Falei que sim. Pediu para que eu fosse para o 'um contra um' e para que eu achasse o Rony, porque meus cruzamentos são muito bons – contou.

Questionado sobre a fragilidade do adversário, Menino elogiou a campanha do Delfín e afirmou não se tratar de uma equipe ruim:

– É uma equipe muito forte. Nenhuma equipe que joga a Libertadores é fraca. Não chegou nas oitavas à toa. Todos tem o mérito de estar aqui. Cada jogo é uma guerra, uma batalha, independentemente de quem esteja do outro lado. A gente pensa em vencer, vencer e vencer – afirmou Gabriel.Por fim, o polivalente jovem celebrou a ajuda de Abel Ferreira para conter a questão emocional do Verdão em meio ao caos do surto de Covid-19 no elenco e inspirar confiança e segurança aos atletas:

– Independentemente de quem não está, nosso elenco é muito bom e cada um dá o seu melhor em campo. O professor conversa muito com a gente e deixa a gente muito confiante – finalizou.