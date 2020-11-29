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futebol

Gabriel e Mariano são as novidades em treino do Atlético-MG

O zagueiro também se recuperou do contágio pela Covid-19 e o lateral-direito, começou trabalhos físicos após ter um lesão na coxa  no início de novembro...

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 19:16

LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2020 às 19:16
Crédito: Gabriel, em disputa com Nathan, voltou aos trabalhos na Cidade do Galo, mas não deve estar pronto para o duelo com o Internacional-(Bruno Cantini/Agência Galo
O Atlético-MG duas boas notícias no treino da equipe na Cidade do Galo. A volta aos trabalhos do zagueiro Gabriel e do lateral-direito Mariano. Gabriel era um dos 11 jogadores infectados pela Covid-19, sendo o único que apresentou sintomas da doença durante os 12 dias de isolamento. Mas, ele se recuperou a treinou com o elenco neste domingo, 29 de novembro. Todavia, Gabriel ainda não deve reunir condições de jogar pelo Atlético no próximo domingo, 6 de dezembro, contra o Internacional no Mineirão. Ele ainda precisará de mais tempo para se recondicionar fisicamente. A outra novidade do dia no alvinegro foi a presença do lateral-direito Mariano, que está concluindo a recuperação de uma lesão na coxa, sofrida no início de novembro. O jogador fez corridas na parte externa dos campos de treinos do Galo, mas segue fora da equipe para as próximas partidas.
O Galo já teve vários atletas que tiveram Covid-19 liberados para treinar, inclusive Jorge Sampaoli e sua comissão técnica. Ainda estão fora de “combate” o goleiro Everson e, o volante Jair; Rafael, que testou positivo para a doença esta semana e ficará pelo menos duas semanas afastado.

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