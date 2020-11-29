Gabriel e Mariano são as novidades em treino do Atlético-MG

O Atlético-MG duas boas notícias no treino da equipe na Cidade do Galo. A volta aos trabalhos do zagueiro Gabriel e do lateral-direito Mariano. Gabriel era um dos 11 jogadores infectados pela Covid-19, sendo o único que apresentou sintomas da doença durante os 12 dias de isolamento. Mas, ele se recuperou a treinou com o elenco neste domingo, 29 de novembro. Todavia, Gabriel ainda não deve reunir condições de jogar pelo Atlético no próximo domingo, 6 de dezembro, contra o Internacional no Mineirão. Ele ainda precisará de mais tempo para se recondicionar fisicamente. A outra novidade do dia no alvinegro foi a presença do lateral-direito Mariano, que está concluindo a recuperação de uma lesão na coxa, sofrida no início de novembro. O jogador fez corridas na parte externa dos campos de treinos do Galo, mas segue fora da equipe para as próximas partidas.