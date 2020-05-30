Futebol na Suíça será retomado no dia 19 de junho

Crédito: Divulgação / Basel

Após reunião entre os 20 clubes das duas primeiras divisões, a decisão para a volta do futebol da Suíça foi anunciada. A bola voltará a rolar no país europeu no dia 19 de junho. A tabela será divulgada em breve.

Até lá, serão quase quatro meses de paralisação do futebol na Suíça, visto que o país interrompeu o esporte no dia 23 de fevereiro. No restante da Europa, a maioria dos países parou apenas na segunda semana de março.