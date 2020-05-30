Futebol na Suíça será retomado no dia 19 de junho

Após reunião entre os 20 clubes das duas primeiras divisões, a decisão para a volta do futebol da Suíça foi anunciada. A bola voltará a rolar no país europeu no dia 19 de junho. A tabela será divulgada em breve.
Até lá, serão quase quatro meses de paralisação do futebol na Suíça, visto que o país interrompeu o esporte no dia 23 de fevereiro. No restante da Europa, a maioria dos países parou apenas na segunda semana de março.
Além da votação pelo retorno, os clubes aprovaram a regra da Fifa que permite cinco substituições para diminuir o desgastes dos atletas. O Sankt Gallen lidera o Campeonato Suíço com 45 pontos.E MAIS:Havertz marca mais uma vez, e Bayer Leverkusen vence o Freiburg pelo Campeonato AlemãoHiguaín é disputado por clubes da Premier LeagueCampeonato Sérvio volta e Estrela Vermelha leva o títuloPSG se aproxima de acordo com Inter de Milão para permanência de IcardiFutebol austríaco volta e RB Salzburg é campeão da Copa da Áustria E MAIS: