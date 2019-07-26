Mico

Funcionário do Flamengo cai no 'gemidão' em apresentação de Filipe Luís

Novo lateral esquerdo caiu na gargalhada com a "gafe" durante sua apresentação, no Ninho do Urubu

Publicado em 26 de julho de 2019 às 19:10 - Atualizado há 6 anos

Filipe Luis caiu na gargalhada com o "gemidão" Crédito: Reprodução/Sportv

O lateral esquerdo Filipe Luís foi apresentado no Flamengo na tarde desta sexta-feira (26), no CT do Ninho do Urubu. Entretanto, foi o chefe de comunicação do Rubro-Negro, Maurício Fonseca, que roubou a cena após cair no 'gemidão do WhatsApp'. A gafe arrancou gargalhadas de todos, inclusive do jogador.

Confira o vídeo abaixo:

