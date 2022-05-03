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'Fruto de muito trabalho', destaca Gabi Berchon em campanha do Inter em título no Sub-17

Gurias Coloradas foram campeãs do Brasileirão Feminino da categoria vencendo todos os jogos...

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 16:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2022 às 16:29
Sem tomar conhecimento de nenhum de seus adversários, o time feminino Sub-17 do Inter foi campeão do Brasileiro na categoria com incríveis 24 gols marcados e apenas um sofrido, vencendo todos os oponentes em campanha com 100% de aproveitamento: sete vitórias nos sete compromissos.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAlém do melhor ataque e da melhor defesa, as Gurias Coloradas foram protagonistas da maior goleada da competição, logo na primeira rodada, diante do Cresspom. Com tentos de Alice (três vezes), Daniela, Gabriele, Anna Clara, Erica, Amanda e Karolayne, o Inter aplicou 9 a 0 na equipe do Distrito Federal.
Na análise feita pela meio-campista Gabi Berchon, autora dos dois gols no triunfo da segunda partida da final contra o Santos, a intensidade do trabalho diário ajuda a entender como foi possível chegar ao grau de aproveitamento alcançado na primeira edição da história do Brasileiro Feminino Sub-17:
- Eu não consigo descrever em palavras o que eu estou sentindo com a conquista deste torneio. Isso é fruto de muito trabalho. A gente sempre vem trabalhando ao limite, mais do que precisamos. E agora temos o resultado, merecemos muito. Ano passado, foi um período muito difícil, sempre batendo na trave. Por isso, a gente merece tudo isso. Estou muito feliz. Vamos continuar trabalhando para conquistar mais títulos.
Crédito: Foram24golsfeitoseapenasumsofrido(RicardoDuarte/Internacional

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