Frio dentro e fora de campo: os detalhes de Vasco e CSA no Klebão

Cruz-Maltino não apresentou um bom futebol, tomou alguns sustos do adversário, viu um apagão do estádio e ainda se manteve próximo da zona da degola

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 14:28 - Atualizado há 6 anos

Vasco x CSA, no Kleber Andrade Crédito: Fernando Madeira

O capixaba está acostumado com o calor e as vitórias do Vasco no estádio Kleber Andrade. Na noite do último domingo (04), não teve nem um nem outro. O agasalhado torcedor suportou o frio e o 0 a 0 no placar diante do CSA. Os comuns aplausos ainda deram lugar às vaias no apito final da partida.

Em Cariacica, o Vasco tinha a chance de se distanciar da zona de rebaixamento caso vencesse o vice-lanterna CSA. Apesar de garantir um pontinho valioso, o Cruz-Maltino não saiu feliz do Klebão. Afinal, apresentou um futebol ruim, tomou alguns sustos do adversário, viu o estádio ficar sem luz por cerca de 13 minutos e ainda se manteve próximo da zona da degola - está em 15º lugar, a quatro pontos do Cruzeiro, primeiro time da zona.

Vasco x CSA teve apagão no Kleber Andrade Crédito: Fernando Madeira

Diante do rival alagoano, o time até criou algumas chances, pressionou, porém... “Faltou a bola entrar. A gente estava ciente de que a intenção era sair com os três pontos, mas a gente sabe que deixou a desejar um pouco. Em uma situação dessa tem que ganhar, não tem desculpa. Mas Brasileirão é isso aí, não tem confronto fácil. Agora é pensar no próximo jogo”, afirmou o volante Richard.

Craque do jogo, mas...

Feliz, mas nem tanto. O garoto Talles Magno ganhou chance no time titular e mostrou serviço para Vanderlei Luxemburgo e para os capixabas. A joia cruz-maltina de 17 anos fez a sua estreia no time principal e foi eleito o craque da partida.

Talles Magno em Vasco x CSA, no Kleber Andrade Crédito: Fernando Madeira

“A gente sempre tem que melhorar, não pode estar satisfeito, mas feliz por ganhar o craque do jogo. Tenho que trabalhar ao máximo, porque falta muito para chegar ao nosso objetivo”, disse o atacante.

Depois do jogo, Vanderlei Luxemburgo admitiu que mexeu mal no time.

“Se tivesse que ganhar, o CSA ganharia. Estiveram muito mais próximos da vitória do que nós. Tivemos um primeiro tempo horrível, não criamos situações de gol. Tudo foi ruim. Bota eu também. As substituições não prestaram. Hoje não foi nada do jeito que queríamos."

Retrospecto

