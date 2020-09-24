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futebol

Freguesia? Botafogo leva vantagem contra o Vasco em mata-matas

Historicamente, clube de General Severiano tem retrospecto positivo diante do rival em confrontos eliminatórios; Alvinegro eliminou o Cruz-Maltino na Copa do Brasil...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 01:02

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 01:02
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O histórico geral entre Vasco e Botafogo dá vantagem para o Cruz-Maltino. Quando o assunto entre os rivais é confrontos mata-matas, contudo, a história é vantajosa para o Alvinegro. O clube de General Severiano, que eliminou a equipe de São Januário na Copa do Brasil nesta quarta-feira, tem um histórico melhor.
No que diz respeito a confrontos eliminatórios - seja em jogos de ida ou volta -, Botafogo e Vasco se enfrentaram 17 vezes. O Alvinegro venceu oito vezes, empatou três e teve seis derrotas. Vale ressaltar que a reportagem do LANCE! contou, literalmente, jogos mata-matas - ou seja, confrontos de quadrangulares não entraram por se tratarem, teoricamente, de disputas em pontos corridos.
Foi a primeira vez que os rivais se enfrentam nestes moldes em uma competição que não fosse o Campeonato Carioca. Na Copa do Brasil, a história foi feliz ao clube de General Severiano, classificado às oitavas de final com uma vitória por 1 a 0 no jogo de ida e o empate sem gols nesta quarta-feira.
O Alvinegro, inclusive, conquistou um título estadual em cima do Cruz-Maltino recentemente. Em 2018, com Joel Carli e Gatito Fernández sendo heróis, a equipe, então comandada por Alberto Valentim, levantou a taça por Alberto Valentim. Vale ressaltar, contudo, que houveram dois vice-campeonatos para o Vasco em 2015 e 2016.
A comemoração dos jogadores em São Januário representou um alívio pela classificação e também mais uma adição ao Botafogo na vantagem nestes confrontos mata-matas com o Vasco.

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