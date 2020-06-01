Fred irá de BH ao Rio de bicicleta e doará cestas básicas por km percorrido

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Anunciado pelo Fluminense neste domingo, Fred vai transformar o seu retorno ao clube em um momento de solidariedade durante a pandemia do novo coronavírus. Ele revelou que vai fazer de bicicleta o trajeto de Belo Horizonte, onde está no momento, até o CT do Fluminense, no Rio de Janeiro, e vai doar uma cesta básica para cada um dos aproximadamente 600km rodados. Além disso, todos os valores de cachê gerados através das parcerias serão inteiramente doados pelo jogador para comprar alimentos às famílias necessitadas. O "Tour do Fred" começa nesta segunda-feira.

- É um momento marcante pra mim, estou voltando pra minha casa! Quando vimos a possibilidade de unir uma causa maior a esse momento, ajudar famílias que precisam, não pensei duas vezes e decidi ir de bike - disse Fred, que espera o apoio de todas as torcidas na campanha.

- É claro que essa é uma jornada do meu retorno ao Fluminense, mas o objetivo maior é a solidariedade, por isso, gostaria de contar com o apoio das torcidas de todos os clubes, porque a causa é nobre, é de coração mesmo. Vamos levar amor em forma de alimento a quem perdeu as esperanças de dias melhores em tempos de pandemia, e graças a Deus o futebol tem a capacidade de conseguir mobilizar tão rapidamente tantas pessoas. Quando as torcidas se unem, coisas maravilhosas acontecem. O objetivo é encher um campo de futebol com cestas básicas e garantir o alimento na mesa de famílias que estão passando dificuldades - completou o jogador.E MAIS:Fred se emociona ao falar do retorno ao Flu: 'Muito feliz de estar em casa'Torcida do Fluminense fica eufórica com retorno de Fred; veja reaçõesO dia do mercado: Fluminense confirma retorno de Fred, treinador fecha portas para Coutinho na Inglaterra...Ele voltou! Veja números e recordes de Fred pelo FluminenseFinal feliz! Fluminense anuncia retorno do ídolo FredPara não ter aglomerações em tempos que o isolamento social é recomendando, a duração do percurso e a localização do jogador durante o "tour" não serão revelados. Inclusive, Fred fez um apelo para os torcedores do Fluminense respeitarem as recomendações das autoridades de saúde e ficarem em casa.

- Um pedido meu mesmo, pra que a torcida do Fluminense fique em casa e mostre sua força de outra forma, fazendo as doações que puderem. Estamos todos ansiosos pelo reencontro pessoalmente, mas o momento ainda não é esse. Cada um fazendo sua parte, eu pedalando, e vocês ajudando, minha chegada ao CT do Fluminense ficará pra sempre marcada como um momento de alegria, união e solidariedade, algo inédito na história do futebol mundial.

Fred contou como surgiu a ideia de fazer o retorno ao Tricolor dessa forma em um momento que o Brasil sofre por conta da COVID-19. O atacante também garantiu que vai chegar o momento de cair nos braços da torcida na sua volta ao clube.

- O mais importante é que essa ideia surgiu de uma vontade de fazer o momento da minha chegada ao Fluminense algo que pudesse fazer a diferença pras famílias que precisam. A torcida pode ficar despreocupada, que, quando tudo isso passar, a gente vai fazer alguma coisa legal pra marcar esse reencontro. É o que eu mais quero, mas com a garantia de que todos estarão em segurança - afirmou.