Fred, do Fluminense, projeta duelo contra o River Plate: 'Esses jogos dão corpo à equipe, dão confiança'

Crédito: Lucas Merçon/FFC

No começo da tarde desta sexta-feira, o Fluminense conheceu seus adversários na fase de Grupos da Copa Libertadores. São eles: River Plate (ARG), Independiente Santa Fe (COL) e Bolívar ou Júnior Barranquilla. Em live pela FluTV, o atacante Fred falou sobre o sorteio e apresentou o lado positivo de enfrentar o River, um dos times mais fortes da América do Sul.> Relembre as campanhas do Fluminense na Libertadores- Acho que está todo mundo lá do seu clube, da sua torcida, olhando e falando: "Vai ser difícil". Pegamos um dos favoritos, que é o River Plate. Mas esses jogos dão corpo à equipe, dão confiança. Temos que olhar o lado bom disso também, que é legal - observou Fred.Quem também estava presente na live foi o técnico Roger Machado. Ele também apresentou o lado positivo de enfrentar o River Plate logo na fase de grupos. De acordo com o treinador, pegar um dos favoritos ao título pode ser importante para avaliar o desempenho do Fluminense.

- Também acredito que pegar um River, mesmo que tenha sido favorito nos últimos anos, te dá uma medida de igualdade de como você vai entrar na competição: "Olha, precisamos acelerar mais", ou "entramos bem porque pegamos um adversário competitivo".

Outro adversário do Tricolor é o Independiente Santa Fe, da Colômbia. A equipe colombiana é da cidade de Bogotá, que tem 2.600 metros de altitude. Roger Marcado lembrou que todos do grupo terão que jogar lá e destacou que "em alguma medida" é possível tirar alguma vantagem desse duelo.

E mesmo que venha um time da altitude, todos (do grupo) vão sofrer na altitude. Não é um confronto eliminatório. Em uma fase classificatória todos vão jogar na altitude. Todos os times vão sofrer e em alguma medida podem tirar vantagem de estar jogando lá.O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, também falou sobre o sorteio. De acordo com ele, o grupo ficou "bom" e a grande preocupação era enfrentar um time da Venezuela ou de Quito. Mário destacou que a logística de viagem ajudou "bastante" o Tricolor".