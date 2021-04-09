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futebol

FPF confirma Santos e Botafogo neste sábado, às 22 horas, na Vila

Federação também confirmou Santos e Ponte Preta na próxima sexta, às 20 horas...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 17:55

LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2021 às 17:55
Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos
A Federação Paulista de Futebol confirmou a partida entre Santos e Botafogo neste sábado, às 22 horas, na Vila Belmiro, no retorno do Paulistão. Como o LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE antecipou, o Peixe foi informado na manhã desta sexta-feira sobre a possibilidade do retorno da competição.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaA Federação também confirmou a partida entre Santos e Ponte Preta no dia 16 (sexta), às 20 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.
O técnico Ariel Holan deve utilizar uma equipe reserva na partida contra o Botafogo, de olho no confronto de volta da terceira fase da Copa Libertadores diante do San Lorenzo, dia 13, em Brasília.O retorno do futebol foi possível após um acordo entre a Federação Paulista e o Ministério Público, com a utilização de um protocolo mais rígido contra a Covid e com jogos após às 20 horas para evitar aglomerações.
O anúncio da liberação do futebol foi feito polo Governo do Estado de São Paulo em coletiva no início da tarde desta segunda-feira.

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