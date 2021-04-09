FPF confirma Santos e Botafogo neste sábado, às 22 horas, na Vila

Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos

A Federação Paulista de Futebol confirmou a partida entre Santos e Botafogo neste sábado, às 22 horas, na Vila Belmiro, no retorno do Paulistão. Como o LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE antecipou, o Peixe foi informado na manhã desta sexta-feira sobre a possibilidade do retorno da competição.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaA Federação também confirmou a partida entre Santos e Ponte Preta no dia 16 (sexta), às 20 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

O técnico Ariel Holan deve utilizar uma equipe reserva na partida contra o Botafogo, de olho no confronto de volta da terceira fase da Copa Libertadores diante do San Lorenzo, dia 13, em Brasília.O retorno do futebol foi possível após um acordo entre a Federação Paulista e o Ministério Público, com a utilização de um protocolo mais rígido contra a Covid e com jogos após às 20 horas para evitar aglomerações.