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Fortaleza encaminha a contratação de Marcelo Benevenuto, do Botafogo

Zagueiro jogará no Leão por Pici por empréstimo até dezembro de 2021, com equipe cearense arcando com 100% dos salários do atleta...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 11:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2021 às 11:59
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O elenco do Botafogo terá uma baixa. Nos últimos dias, Marcelo Benevenuto se aproximou de um acerto com o Fortaleza e a equipe cearense possui um acordo encaminhado para contratar o zagueiro do Alvinegro por empréstimo até dezembro de 2021.
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O Leão do Pici vai arcar com 100% do salário do camisa 14 do Botafogo no período do empréstimo. Apenas pequenos detalhes burocráticos separam a negociação de um final positivo. A informação foi dada por Wellington Arruda e confirmada pelo LANCE!.
Marcelo Benevenuto, criado nas categorias de base do Alvinegro, tem contrato até 2023, mas teve um desempenho ruim, em termos gerais, no último Campeonato Brasileiro. Por isto, o clube de General Severiano vem oferecendo o atleta a outras equipes do futebol brasileiro nas últimas semanas em busca de novos ares.
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O zagueiro começou a temporada de 2020 sendo um dos destaques do Botafogo - entrando, inclusive, na seleção do Campeonato Carioca. No Brasileiro, contudo, Benevenuto caiu de rendimento.
Pelo Botafogo, foram 141 jogos e seis gols marcados em cinco temporadas na categoria profissional. No Fortaleza, ele terá a companhia de Jackson, Juan Quintero, João Paulo e Wanderson na posição de zagueiros.

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