Fortaleza encaminha a contratação de Marcelo Benevenuto, do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O elenco do Botafogo terá uma baixa. Nos últimos dias, Marcelo Benevenuto se aproximou de um acerto com o Fortaleza e a equipe cearense possui um acordo encaminhado para contratar o zagueiro do Alvinegro por empréstimo até dezembro de 2021.

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O Leão do Pici vai arcar com 100% do salário do camisa 14 do Botafogo no período do empréstimo. Apenas pequenos detalhes burocráticos separam a negociação de um final positivo. A informação foi dada por Wellington Arruda e confirmada pelo LANCE!.

Marcelo Benevenuto, criado nas categorias de base do Alvinegro, tem contrato até 2023, mas teve um desempenho ruim, em termos gerais, no último Campeonato Brasileiro. Por isto, o clube de General Severiano vem oferecendo o atleta a outras equipes do futebol brasileiro nas últimas semanas em busca de novos ares.

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O zagueiro começou a temporada de 2020 sendo um dos destaques do Botafogo - entrando, inclusive, na seleção do Campeonato Carioca. No Brasileiro, contudo, Benevenuto caiu de rendimento.