Forster comemora vaga do Botafogo: 'O empate foi muito bem-vindo'

O Botafogo é uma das equipes que mais empata no futebol brasileiro em 2020. Nesta quarta-feira, contudo, o resultado foi comemorado. O 0 a 0 diante do Vasco, em São Januário, foi suficiente para o Glorioso garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.
Após a partida, o zagueiro Rafael Forster comemorou a classificação. O camisa 5 afirmou que a equipe entrou pensando em vencer, mas que a vaga é o mais importante de tudo.
- O empate foi muito bem-vindo. A equipe veio para vencer, situação difícil, clássico. Viemos preparados, tentamos impor nosso jogo. Às vezes não dá, adversário qualificado. Mas conseguimos sair com resultado que dá direito a próxima fase - comemorou, à "TV Globo".
O próximo adversário do Botafogo na competição será conhecido através de sorteio. O futuro do Alvinegro será decidido na quinta-feira da próxima semana, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.