Fora de casa, Sport supera o Sete de Setembro no Pernambucano

Em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Pernambucano, o Sport venceu o Sete de Setembro por 2 a 0. Com o placar, o Leão aos 14 pontos, na vice-liderança. O Sete de Setembro é o lanterna, com 2 pontos.
Calendário
Na próxima rodada, o Sport encara o Retrô, fora de casa. O Sete de Setembro encara o Santa Cruz, no Arruda.
O jogo
O Sete de Setembro começou o duelo em cima e tentou abrir o placar em chutes de fora da área, mas quem balançou a rede foi o Sport. Tréllez achou Thiago Lopes, que limpou o zagueiro e bateu firme no canto e Airon, 1 a 0.
Expulsão
Pouco depois do gol, Tréllez perdeu a cabeça, acertou uma cotovelada no goleiro adversário e recebeu o cartão vermelho.
Etapa final
Mesmo com um jogador a menos, o Sport permaneceu melhor em campo e dominava o Sete de Setembro. A superioridade se transformou em gol na casa dos 27 minutos. Patric foi derrubado na área e o juiz deu pênalti. Na cobrança, Mikael anotou o gol do Leão.