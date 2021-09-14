Foguinho analisa vitória do Mirassol sobre o Paraná: 'Soubemos sofrer'

Crédito: Foguinho comemorou a vitória do Mirassol sobre o Paraná, por 1 a 0 (Divulgação: Mirassol

O lateral-esquerdo Elivelton Foguinho vibrou com a vitória do Mirassol sobre o Paraná, por 1 a 0, no último domingo, na Vila Capanema, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C.

O triunfo deu a oportunidade do Mirassol disputar a Série C por mais um ano. Titular da equipe paulista, Elivelton analisou a vitória em Curitiba.

- A equipe se portou bem dentro de campo, soube segurar o resultado e jogou na hora certa. Nós também soubemos sofrer, que foi importante para buscarmos os três pontos - explicou o jogador.

Entretanto, Foguinho lamentou a eliminação precoce na Série C.- O mínimo era deixar o clube na divisão, era o primeiro objetivo antes de tentar a vaga para a próxima fase. Infelizmente, não conseguimos a classificação, mas conseguimos manter na Série C - disse.

Mesmo sem chances de classificação, Foguinho cita o principal objetivo do Mirassol na Série C: conquistar duas boas vitórias nas últimas duas rodadas.

O próximo duelo será contra o Criciúma, no próximo sábado, às 17h, no Heriberto Hülse, pela 17ª rodada do torneio nacional.