Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Foguinho analisa vitória do Mirassol sobre o Paraná: 'Soubemos sofrer'

Time paulista venceu a Gralha-Azul no último domingo, por 1 a 0, na Vila Capanema. Triunfo deixou o Leão por mais um ano no Brasileirão Série C...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 09:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2021 às 09:49
Crédito: Foguinho comemorou a vitória do Mirassol sobre o Paraná, por 1 a 0 (Divulgação: Mirassol
O lateral-esquerdo Elivelton Foguinho vibrou com a vitória do Mirassol sobre o Paraná, por 1 a 0, no último domingo, na Vila Capanema, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C.
O triunfo deu a oportunidade do Mirassol disputar a Série C por mais um ano. Titular da equipe paulista, Elivelton analisou a vitória em Curitiba.
- A equipe se portou bem dentro de campo, soube segurar o resultado e jogou na hora certa. Nós também soubemos sofrer, que foi importante para buscarmos os três pontos - explicou o jogador.
Entretanto, Foguinho lamentou a eliminação precoce na Série C.- O mínimo era deixar o clube na divisão, era o primeiro objetivo antes de tentar a vaga para a próxima fase. Infelizmente, não conseguimos a classificação, mas conseguimos manter na Série C - disse.
Mesmo sem chances de classificação, Foguinho cita o principal objetivo do Mirassol na Série C: conquistar duas boas vitórias nas últimas duas rodadas.
O próximo duelo será contra o Criciúma, no próximo sábado, às 17h, no Heriberto Hülse, pela 17ª rodada do torneio nacional.
- Ter cabeça boa, continuar trabalhando forte, se entregando nos treinamentos. Assim, o resultado vai vir - finalizou o jogador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Trabalhador bate cartão de ponto ao chegar no trabalho
Saiba quais profissões não devem se beneficiar do fim da escala 6x1
Policial civil é afastada do cargo por suspeita de corrupção e extorsão
Policial civil é afastada do cargo por suspeita de corrupção e extorsão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados