Fluminense x São Paulo, Premier League e Série B; Saiba onde assistir aos jogos de sábado

Crédito: JOHN WALTON / POOL / AFP

O sábado pós-natal promete muitos jogos cheios de emoção, com seis jogos do Campeonato Inglês, graças ao famoso Boxing Day, marcado por ser a rodada um dia depois da comemoração do natal e por geralmente ter uma média de gols mais alta do que as rodadas normais. O dia de futebol começa cedo, com Leicester x Manchester United, às 09h30. Logo em seguida, às 12h, o Fulham recebe o Southampton, também pela Premier League. Às 14h30, o jogo mais aguardado do dia, com Arsenal e Chelsea, em duelo que sempre traz muita rivalidade e emoção.

Pela Série B, haverá o clássico catarinense entre Figueirense e Avaí, às 16h, com transmissão para todo o Brasil. Mais tarde, o Sheffield United busca recuperação no Campeonato Inglês e recebe o Everton, às 17h, no mesmo horário de Manchester City e Newcastle.

A tarde, começa a rodada do Brasileirão, com Atlético Mineiro recebendo o Coritiba às 17h, indo em busca da liderança do campeonato, Goiás x Sport e o reencontro de Rogério Ceni com o Fortaleza no Castelão, acontecem às 19h. Para fechar o dia, o Fluminense recebe no Maracanã o São Paulo, em mais um reencontro de um técnico com sua ex equipe, dessa vez Fernando Diniz reavendo o clube das Laranjeiras.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

INGLÊSLeicester x Manchester United - 09h30Transmissão: ESPN Brasil

Fulham x Southampton - 12hTransmissão: ESPN Brasil

Aston Villa x Crystal Palace - 12hTransmissão: DAZN

Arsenal x Chelsea - 14h30Transmissão: ESPN Brasil

Sheffield United x Everton - 17hTransmissão: ESPN Brasil

Manchester City x Newcastle - 17hTransmissão: DAZN

INGLÊS 2ª DIVISÃONottingham Forest x Birmingham - 12hTransmissão: Fox Sports

Watford x Norwich - 17hTransmissão: Fox Sports

TURCOTrabzonsport x Galatasaray - 13hTransmissão: DAZN

SÉRIE BFigueirense x Avaí - 16hTransmissão: SporTV e Premiere

América Mineiro x CRB - 18hTransmissão: SporTV e Premiere

BRASILERÃOAtlético Mineiro x Coritiba - 17hTransmissão: Premiere

Goiás x Sport - 19hTransmissão: Premiere

Fortaleza x Flamengo - 19hTransmissão: Premiere