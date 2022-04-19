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Fluminense x Santa Fe-ARG: veja como comprar os ingressos para o jogo pela Sul-Americana

Check-in para sócios começa nesta quarta, a partir das 15h; Fluminense recebe o Santa Fe-ARG, no Maracanã, às 21h30, na próxima terça...
LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2022 às 19:59

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 19:59

Após vencer o Oriente Petrolero-BOL na estreia da Sul-Americana, o Fluminense entra em campo para a segunda rodada da fase de grupos do torneio. Na próxima terça, o Tricolor recebe o Santa Fe-ARG no Maracanã, às 21h30. Os ingressos para o duelo estarão disponíveis para os sócios-torcedores nesta quarta, às 15h. A venda para o público geral, de forma online, será liberada a partir das 10h desta sexta.Os sócios poderão adquirir o acesso através da carteirinha, do e-ticket ou bilhete tradicional. O benefício concedido para os tricolores que permanecerem adimplentes durante a pandemia não será liberado por conta do regulamento da Conmebol. Os torcedores que não possuem os planos devem obrigatoriamente retirar o ingresso em um ponto de troca física do Flu, com identidade, voucher do bilhete e o cartão utilizado na compra. O comprovante de vacinação emitido pelo aplicativo ConecteSUS também será exigido para a entrada no Maracanã. VALORESSetor SulSócios- Tricolor de Coração, Check-Ins e Pacote Futebol: R$ 0- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos: R$ 20- Guerreiro: R$ 50
Não-Sócios- Inteira: R$ 60- Meia-entrada: R$ 30
Maracanã MaisSócios de todos os planos (exceto Plano Guerreiro): R$ 185Não-Sócios: R$ 300 (inteira) e R$ 185 (meia)
Setor Norte (Torcida visitante)- Inteira: R$ 60- Meia-entrada: R$ 30
Crédito: FluminenseencaraoSantaFe-ARGpelasegundarodadadafasedegrupos(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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