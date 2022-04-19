Fluminense x Santa Fe-ARG: veja como comprar os ingressos para o jogo pela Sul-Americana

Após vencer o Oriente Petrolero-BOL na estreia da Sul-Americana, o Fluminense entra em campo para a segunda rodada da fase de grupos do torneio. Na próxima terça, o Tricolor recebe o Santa Fe-ARG no Maracanã, às 21h30. Os ingressos para o duelo estarão disponíveis para os sócios-torcedores nesta quarta, às 15h. A venda para o público geral, de forma online, será liberada a partir das 10h desta sexta.Os sócios poderão adquirir o acesso através da carteirinha, do e-ticket ou bilhete tradicional. O benefício concedido para os tricolores que permanecerem adimplentes durante a pandemia não será liberado por conta do regulamento da Conmebol. Os torcedores que não possuem os planos devem obrigatoriamente retirar o ingresso em um ponto de troca física do Flu, com identidade, voucher do bilhete e o cartão utilizado na compra. O comprovante de vacinação emitido pelo aplicativo ConecteSUS também será exigido para a entrada no Maracanã. VALORESSetor SulSócios- Tricolor de Coração, Check-Ins e Pacote Futebol: R$ 0- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos: R$ 20- Guerreiro: R$ 50