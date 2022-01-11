  • Fluminense x Francana: veja provável time do Tricolor e onde assistir ao jogo da Copinha
futebol

Fluminense x Francana: veja provável time do Tricolor e onde assistir ao jogo da Copinha

Tricolor carioca terminou a primeira fase com três vitórias e quer seguir avançando na competição de base...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jan 2022 às 16:35

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 16:35

Classificado com 100% de aproveitamento, o Fluminense inicia nesta quarta-feira a fase mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pela frente, o Tricolor terá o Francana, segundo colocado do Grupo 5. Depois de poupar titulares na última rodada, o técnico Eduardo Oliveira terá força máxima no Estádio Municipal Dr. Hudson Buck Ferreira, em Matão, às 15h.O Francana terminou a primeira fase com cinco pontos e se classificou por ter um gol a mais de saldo em comparação ao Juventude. Foram dois empates (Ponte Preta e Juventude) e uma vitória (Confiança).
Agora os times se enfrentam em jogo único. Em caso de empate, a disputa de pênaltis define quem se classifica para a fase seguinte.FICHA TÉCNICA:FLUMINENSE X FRANCANA
Data/Hora: 12/01/2022, às 15hLocal: Estádio Municipal Dr. Hudson Buck Ferreira, Matão (SP)Árbitro: Renan Pantoja de QuequiAssistentes: Claudenir Donizeti Gonçalves da Silva e Gilberto Aparecido RomachelliOnde assistir: SporTV
FLUMINENSE (Técnico: Eduardo Oliveira)Thiago Gonçalves; Justen, Felipe, Davi, Jefté; Alexsander, Wallace, Yago; Matheus Martins, Miguel Vinicius e John Kennedy.
