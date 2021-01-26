Fluminense vence o Grêmio na estreia do Brasileiro Feminino Sub-18

Crédito: Reprodução/CBF TV

Na rodada de estreia do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18, o Fluminense venceu o Grêmio por 2 a 0, nesta terça-feira. A partida, pelo Grupo B do torneio, aconteceu em Sorocaba, onde as equipes estão em uma espécie de bolha para a realização da competição. Os gols do Flu foram de Carol Valle e Tarciane.

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O primeiro gol saiu aos 17 minutos do primeiro tempo, após vacilo defensivo do Grêmio. Após receber o passe, Carol Valle girou na área e chutou cruzado para marcar. O segundo foi logo no primeiro minuto da segunda etapa, com Tarciane, de cabeça.

Esta edição do Brasileirão corresponde ao calendário de competições previstas para 2020, que acabaram adiadas devido à pandemia da Covid-19. O Fluminense está no grupo B, ao lado de São Paulo, Corinthians e Grêmio.

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A primeira fase do campeonato será disputada entre os dias 26 de janeiro e 6 de fevereiro, em Sorocaba-SP, com jogos de turno e returno dentro de cada um dos grupos. Após a fase inicial, os seis primeiros colocados avançam para a segunda etapa, além dos dois melhores segundos, totalizando oito equipes.

A segunda fase acontecerá em Criciúma-SC, com quatro times divididos em dois grupos, com jogos em turno único. A partir daí, para as semifinais e finais, os confrontos serão eliminatórios em jogos de ida e volta, nas cidades de cada equipe classificada.