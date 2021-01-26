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Fluminense vence o Grêmio na estreia do Brasileiro Feminino Sub-18

Carol Valle e Tarciane marcaram para o Tricolor carioca; edição é válida como a de 2020, que acabou adiada por conta da pandemia...
LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 13:59

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 13:59

Crédito: Reprodução/CBF TV
Na rodada de estreia do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18, o Fluminense venceu o Grêmio por 2 a 0, nesta terça-feira. A partida, pelo Grupo B do torneio, aconteceu em Sorocaba, onde as equipes estão em uma espécie de bolha para a realização da competição. Os gols do Flu foram de Carol Valle e Tarciane.
> Fluminense chega a 86 gols e 22 jogadores diferentes balançando a rede na temporada; veja a lista
O primeiro gol saiu aos 17 minutos do primeiro tempo, após vacilo defensivo do Grêmio. Após receber o passe, Carol Valle girou na área e chutou cruzado para marcar. O segundo foi logo no primeiro minuto da segunda etapa, com Tarciane, de cabeça.
Esta edição do Brasileirão corresponde ao calendário de competições previstas para 2020, que acabaram adiadas devido à pandemia da Covid-19. O Fluminense está no grupo B, ao lado de São Paulo, Corinthians e Grêmio.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
A primeira fase do campeonato será disputada entre os dias 26 de janeiro e 6 de fevereiro, em Sorocaba-SP, com jogos de turno e returno dentro de cada um dos grupos. Após a fase inicial, os seis primeiros colocados avançam para a segunda etapa, além dos dois melhores segundos, totalizando oito equipes.
A segunda fase acontecerá em Criciúma-SC, com quatro times divididos em dois grupos, com jogos em turno único. A partir daí, para as semifinais e finais, os confrontos serão eliminatórios em jogos de ida e volta, nas cidades de cada equipe classificada.
Na próxima rodada, o Fluminense encara o São Paulo, que goleou por 9 a 0 o Corinthians. A partida será quinta-feira, às 8h.

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