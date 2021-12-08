  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense vence o Flamengo, nos pênaltis, e conquista o título do Carioca feminino Sub-18
futebol

Fluminense vence o Flamengo, nos pênaltis, e conquista o título do Carioca feminino Sub-18

Após o empate por 1 a 1 no tempo normal, a goleira Ravena defendeu a cobrança de Pimenta e garantiu o título para as Meninas de Xerém, no estádio das Laranjeiras...
LanceNet

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 18:10

Após o empate no tempo normal, o Fluminense derrotou o Flamengo por 5 a 3, nos pênaltis, e conquistou o título inédito do Campeonato Carioca feminino Sub-18, no Estádio das Laranjeiras. Kaylane Júnior (contra) abriu o placar para as Meninas de Xerém, enquanto Pimenta empatou para as rubro-negras. Nos pênaltis, a goleira Ravena defendeu a cobrança de Pimenta e garantiu a conquista. No primeiro tempo, o Fluminense abriu o placar em uma falha grosseira de duas jogadoras do Flamengo. Depois de uma jogada pela direita, Kaylane Júnior dividiu e acabou finalizando contra o próprio patrimônio, e a goleira Tainá não conseguiu evitar o gol contra.
Logo no início da segunda etapa, a defesa tricolor errou na saída de bola e as rubro-negras conseguira fazer uma boa jogada pela direita. A bola chegou na área ara Pimenta bater forte no canto e empatar para o Flamengo. A igualdade no placar permaneceu até o fim da partida, que teve que ser decidida nas cobranças de pênaltis.
Nas penalidades, a goleira Ravena foi o grande destaque e carimbou o título do Fluminense ao defender a cobrança de Pimenta. Todas as cinco jogadoras do Tricolor converteram seus pênaltis, nas Laranjeiras. Pelo lado do Flamengo, apenas a camisa 9 desperdiçou. Luiza Calazans bateu o último pênalti e correu para comemorar o título inédito.
- Eu vim de muito longe, é uma história muito corrida. Quero agradecer a minha comissão, eu ainda não estou acreditando. Mais uma vez fomos campeãs e eu consegui pegar um pênalti. Só tenho a agradecer, principalmente ao Isaias, é tudo por ele - disse a arqueira tricolor ao site oficial do clube.
Fluminense é campeã do Campeonato Carioca feminino Sub-18 (Foto: Marina Garcia/Fluminense)

