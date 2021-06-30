Fluminense vence Atlético Goianiense por 3 a 0 em Laranjeiras pelo Brasileirão Sub-20

Crédito: Mailson Santana/Fluminense

O Fluminense venceu o Atlético Goianiense por 3 a 0 nesta quarta-feira, em Laranjeiras. A partida foi válida pela segunda rodada da primeira fase do Brasileirão Sub-20 e marcada pelos gols de Gabryel Martins e Miguel Vinícius. Os Moleques de Xerém iniciaram o jogo pressionando o adversário e finalizaram diversas vezes nos primeiros minutos. Após uma enfiada de Yago, Gabryel Martins abriu o placar para o Tricolor. O Atlético reagiu e equilibrou a partida, mas depois de um belo passe de Gabryel, Miguel aproveitou e aumentou a vantagem.

No segundo tempo, a partida foi acirrada, com ambas as equipes criando chances. Porém, o Flu resolveu aos 34 minutos: Francisco roubou a bola, lançou para Gabryel Martins, que deu a assistência para o segundo de Miguel. Com os gols, Gabryel e Miguel Vinícius lideram a artilharia do campeonato.

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