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Fluminense vence Atlético Goianiense por 3 a 0 em Laranjeiras pelo Brasileirão Sub-20

Moleques de Xerém abriram vantagem no primeiro tempo e marcaram o terceiro gol na segunda etapa; Gabryel Martins e Miguel Vinícius se destacaram na partida...
LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2021 às 19:15

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 19:15

Crédito: Mailson Santana/Fluminense
O Fluminense venceu o Atlético Goianiense por 3 a 0 nesta quarta-feira, em Laranjeiras. A partida foi válida pela segunda rodada da primeira fase do Brasileirão Sub-20 e marcada pelos gols de Gabryel Martins e Miguel Vinícius. Os Moleques de Xerém iniciaram o jogo pressionando o adversário e finalizaram diversas vezes nos primeiros minutos. Após uma enfiada de Yago, Gabryel Martins abriu o placar para o Tricolor. O Atlético reagiu e equilibrou a partida, mas depois de um belo passe de Gabryel, Miguel aproveitou e aumentou a vantagem.
No segundo tempo, a partida foi acirrada, com ambas as equipes criando chances. Porém, o Flu resolveu aos 34 minutos: Francisco roubou a bola, lançou para Gabryel Martins, que deu a assistência para o segundo de Miguel. Com os gols, Gabryel e Miguel Vinícius lideram a artilharia do campeonato.
> Confira a classificação da Série A do Brasileirão e simule a tabela
Assim, o Fluminense encerrou o jogo invicto na competição, com um empate e uma vitória. Até agora, o time acumula seis vitórias e três empates e ainda não perdeu na temporada. Na próxima rodada, os Moleques de Xerém encaram o Ceará, às 15h do próximo sábado (3), em Laranjeiras.

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