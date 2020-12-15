Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fluminense treina em Goiânia e encerra preparação para encarar o Atlético-GO

Marcão não poderá contar com Yago Felipe e Wellington Silva, suspensos, além de Martinelli, ainda se recuperando de lesão na coxa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 dez 2020 às 18:34

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 18:34

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Depois do empate na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense entra em campo novamente nesta quarta-feira para encarar o Atlético-GO, em Goiânia, às 21h30. A equipe treinou já na capital nesta terça e encerrou a preparação para o confronto. O técnico Marcão não poderá contar com Wellington Silva e Yago Felipe, ambos suspensos.
> As contas atualizadas para título, G6 e rebaixamento no Brasileirão
O outro desfalque é o volante Martinelli, que ainda se recupera de uma lesão na coxa esquerda. A expectativa, neste momento, é que ele esteja apto a jogar apenas no clássico com o Flamengo, que abre 2021 para o Tricolor no dia 6 de janeiro. O jogador começará a parte de fortalecimento físico e deve precisar de mais duas semanas.
O volante Hudson, que chegou a sentir no jogo em São Januário, fez o regenerativo com o restante do grupo na segunda-feira e viajou nesta terça, assim como o atacante Lucca, recuperado de Covid-19.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
- Sabemos que será um jogo muito difícil, mas vamos tentar ir em busca dos três pontos. Principalmente depois do último jogo, que ficamos com o gostinho de que poderíamos ter conseguido a vitória. Temos que entrar focados do primeiro ao último minuto sabendo que o detalhe pode ser a diferença. Buscar o gol o tempo inteiro. O time deles é complicado, vamos prestar atenção aos contra-ataques - avaliou Nenê após a atividade desta tarde.
Bater o Atlético-GO fora de casa pode dar ao Fluminense a vaga de volta no G6. O Tricolor está em sétimo, com 40 pontos, e pode terminar a rodada em quarto caso vença e o Grêmio tropece, além de torcer por um empate entre Internacional e Palmeiras, que se enfrentam no fim de semana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados