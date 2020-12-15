Fluminense treina em Goiânia e encerra preparação para encarar o Atlético-GO

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Depois do empate na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense entra em campo novamente nesta quarta-feira para encarar o Atlético-GO, em Goiânia, às 21h30. A equipe treinou já na capital nesta terça e encerrou a preparação para o confronto. O técnico Marcão não poderá contar com Wellington Silva e Yago Felipe, ambos suspensos.

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O outro desfalque é o volante Martinelli, que ainda se recupera de uma lesão na coxa esquerda. A expectativa, neste momento, é que ele esteja apto a jogar apenas no clássico com o Flamengo, que abre 2021 para o Tricolor no dia 6 de janeiro. O jogador começará a parte de fortalecimento físico e deve precisar de mais duas semanas.

O volante Hudson, que chegou a sentir no jogo em São Januário, fez o regenerativo com o restante do grupo na segunda-feira e viajou nesta terça, assim como o atacante Lucca, recuperado de Covid-19.

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- Sabemos que será um jogo muito difícil, mas vamos tentar ir em busca dos três pontos. Principalmente depois do último jogo, que ficamos com o gostinho de que poderíamos ter conseguido a vitória. Temos que entrar focados do primeiro ao último minuto sabendo que o detalhe pode ser a diferença. Buscar o gol o tempo inteiro. O time deles é complicado, vamos prestar atenção aos contra-ataques - avaliou Nenê após a atividade desta tarde.