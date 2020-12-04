Fluminense tenta reencontrar a mobilidade do seu setor ofensivo

O desafio de reencontrar a sintonia do setor ofensivo do Fluminense passa pelo retorno de jogadores que se recuperaram de Covid-19. Cotado para regressar como titular no confronto com o Athletico-PR, neste sábado, Michel Araújo é um dos nomes que surgem como esperança de dar a mobilidade que a equipe não teve nas atuações mais recentes.
Atuando como "falso 9", o uruguaio (provável substituto de Lucca, que está infectado com Covid-19) tem a missão de abrir espaços para a velocidade de Wellington Silva e Marcos Paulo. Além disto, o intuito do técnico Odair Hellmann é contribuir para que Nenê consiga ser mais participativo do que nas partidas anteriores.
Caso haja a confirmação de Araújo como titular, a tendência é que o camisa 77 fique mais próximo do gol. A dificuldade para criação custou à equipe tricolor poucas chances e o empate em 0 a 0 diante do RB Bragantino na última segunda-feira. Diante disto, o intuito é expandir as opções para que Wellington Silva e Marcos Paulo se sobressaiam diante do Furacão.
Em meio a tantas idas e vindas, o Fluminense procura o caminho ideal para balançar as redes. Afinal, neste sábado há uma nova e grande oportunidade em casa da equipe ratificar sua força para seguir no pelotão da frente.