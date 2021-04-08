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Fluminense tem mês decisivo por contratações com fase final do Carioca e início da Libertadores

Tricolor tenta reforçar o elenco, mas vê necessidade de aguardar por jogadores e pode iniciar competição continental sem novos atletas...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2021 às 06:00
Crédito: Lucas Merçon/FFC
De volta aos trilhos no Campeonato Carioca, o Fluminense iniciou com o pé direito um mês que será fundamental para o andamento do restante da temporada. Em compasso de espera com negociações e buscando reforços, a equipe de Roger Machado concilia as necessidades com os resultados em campo. Em abril, o Tricolor terá não só a fase final do Estadual como também o começo da Libertadores e corre contra o tempo para se acertar.
> Brasileirão 2021: veja todos os jogos do Fluminense na competição
Com relação ao mercado, a negociação com Matheus Babi, do Botafogo, não deu certo. Apesar da pressão por jogadores com a proximidade da competição continental, o Fluminense precisará ser paciente. O zagueiro David Braz está encaminhado, faltando apenas os acertos finais para a liberação. Entretanto, ele foi relacionado pelo Grêmio para os confrontos contra o Independiente del Valle na terceira fase da Liberta, já que a equipe está desfalcada na defesa.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
Willian, visto como o potencial maior reforço da temporada, é mais complicado. Como o LANCE! já noticiou, o Palmeiras tem interesse em permanecer com o jogador, mas vive dias de decisão da Supercopa do Brasil, com o Flamengo, e da Recopa Sul-Americana, contra o Defensa y Justicia, onde conta com o atacante. Atualmente, a situação ainda é considerada difícil, apesar de o Flu manter um certo otimismo.
Sem plano B neste momento, mas em busca de novas oportunidades de mercado, o Fluminense ainda sonha com David Duarte, do Goiás, e sondou Jean Pyerre, do Grêmio, mas a situação do meia é mais complicada pois o Tricolor Gaúcho deseja compensação financeira ou troca de jogadores por ele.Já com relação ao que acontece em campo, o Flu se aproxima da fase decisiva do Campeonato Carioca e ainda luta por uma vaga. Atualmente em quarto lugar, o Tricolor precisa, no mínimo, se manter na posição para chegar à fase final, que deve acontecer nas primeiras de maio. Pouco antes chegará também um dos momentos mais aguardados: a Libertadores. A estreia será entre os dias 21 e 22 de abril. O sorteio dos grupos acontece nesta sexta-feira, às 13h, na sede da Conmebol, no Paraguai.
Com a possibilidade de não poder contar com reforços já na primeira partida da competição continental, o técnico Roger Machado segue testando seus jogadores. Após a goleada por 4 a 0 sobre o Macaé, o comandante tricolor admitiu que precisa amadurecer o time para o torneio, mas sem esquecer do Estadual. Vale lembrar que este foi apenas o terceiro jogo do time que terminou o Brasileirão pelo Tricolor.
- Não gostaria de ter como um laboratório o campeonato (carioca) de uma forma mais pejorativa, mas é a oportunidade que temos de ver em campo os jogadores jovens. Matheus Martins já foi ao banco, o Jefté ainda não, mas treinou nesta semana conosco. Quando tivermos a oportunidade e o jogo permitir não tenha dúvidas que vou utilizar. Mas tem a segunda via de amadurecer o time e encaixar as peças para a Libertadores que se avizinha - afirmou, em entrevista coletiva.
Veja a agenda do Fluminense em abril:
LibertadoresSorteio da fase de grupos - 09/04 (sexta-feira), às 13h
Campeonato CariocaFluminense x Nova Iguaçu - 11/04 (domingo), às 18h, Maracanã
Campeonato CariocaFluminense x Botafogo - 17/04 (sábado), a confirmar
LibertadoresEstreia na fase de grupos - 21 ou 22/04 (quarta ou quinta), a confirmar
Campeonato CariocaFluminense x Madureira - 24/04 (sábado), a confirmar
LibertadoresSegundo jogo da fase de grupos - 28 ou 29/04 (quarta ou quinta), a confirmar

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