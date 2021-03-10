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Fluminense tem interesse em Willian Bigode, do Palmeiras, mas vê negócio difícil

Atacante seria o grande reforço do Tricolor carioca para a temporada, mas está em conversas para renovar o contrato com o clube paulista...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 16:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2021 às 16:24
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Fluminense definiu um alvo principal para reforçar a equipe visando a disputa da Libertadores. Trata-se do atacante Willian Bigode, do Palmeiras, considerado um "reserva de luxo" da equipe de Abel Ferreira. A missão, porém, é complicada. Como informado pelo L!, o jogador já está em tratativas para renovar o vínculo, que vence no dia 31 de dezembro de 2021. Há planos, inclusive, para que o atleta de 34 anos encerre a carreira por lá.
> Fluminense é o grande há mais tempo sem conquistar o Carioca: relembre as campanhas dos últimos 20 anos
O interesse do clube pelo jogador foi dado inicialmente pelo “UOL”. A diretoria do Flu já entrou em contato com o estafe do atleta, empresariado por Eduardo Uram, que tem boa relação com o Tricolor carioca, e sinalizou o interesse, pagando inclusive o salário integral de Willian. As duas possibilidades trabalhadas são uma rescisão com o clube paulista ou a renovação seguida de um empréstimo.
Willian é um sonho antigo do Fluminense e foi um pedido do técnico Roger Machado. O jogador já foi sondado ainda no início da carreira e posteriormente em 2020, mas a transferência nunca chegou a avançar. O atacante foi um dos destaques da vitoriosa temporada do Palmeiras, sendo o terceiro artilheiro do time, com 17 gols, atrás apenas de Luiz Adriano e Raphael Veiga. Ele foi o jogador que mais entrou em campo na temporada ao lado do Weverton, com 70 partidas das 79 possíveis.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO CARIOCA
O Fluminense aposta em atrair o jogador com a possibilidade de ser titular absoluto na equipe, especialmente com a vaga na fase de grupos da Libertadores, mas entende que a negociação não será fácil. No momento, Willian está de férias com a família, mas quando retornar deve começar a definir o futuro.
Willian é só mais um alvo do Fluminense pensando no ataque. O clube já acertou com o lateral-direito Samuel Xavier, o zagueiro Rafael Ribeiro e o volante Wellington, além de estar perto de ter Hudson novamente. Agora, as prioridades são um atacante de lado e um centroavante. Eduardo Sasha, do Atlético-MG, também foi sondado, mas não houve conversa.

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