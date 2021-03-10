Fluminense tem interesse em Willian Bigode, do Palmeiras, mas vê negócio difícil

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Fluminense definiu um alvo principal para reforçar a equipe visando a disputa da Libertadores. Trata-se do atacante Willian Bigode, do Palmeiras, considerado um "reserva de luxo" da equipe de Abel Ferreira. A missão, porém, é complicada. Como informado pelo L!, o jogador já está em tratativas para renovar o vínculo, que vence no dia 31 de dezembro de 2021. Há planos, inclusive, para que o atleta de 34 anos encerre a carreira por lá.

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O interesse do clube pelo jogador foi dado inicialmente pelo “UOL”. A diretoria do Flu já entrou em contato com o estafe do atleta, empresariado por Eduardo Uram, que tem boa relação com o Tricolor carioca, e sinalizou o interesse, pagando inclusive o salário integral de Willian. As duas possibilidades trabalhadas são uma rescisão com o clube paulista ou a renovação seguida de um empréstimo.

Willian é um sonho antigo do Fluminense e foi um pedido do técnico Roger Machado. O jogador já foi sondado ainda no início da carreira e posteriormente em 2020, mas a transferência nunca chegou a avançar. O atacante foi um dos destaques da vitoriosa temporada do Palmeiras, sendo o terceiro artilheiro do time, com 17 gols, atrás apenas de Luiz Adriano e Raphael Veiga. Ele foi o jogador que mais entrou em campo na temporada ao lado do Weverton, com 70 partidas das 79 possíveis.

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O Fluminense aposta em atrair o jogador com a possibilidade de ser titular absoluto na equipe, especialmente com a vaga na fase de grupos da Libertadores, mas entende que a negociação não será fácil. No momento, Willian está de férias com a família, mas quando retornar deve começar a definir o futuro.