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Fluminense se esmera para aliar a velocidade à força ofensiva e voltar a engrenar no Clássico Vovô

Sem centroavante, Tricolor das Laranjeiras depositará fichas em jogadores rápidos para furar o bloqueio do Botafogo neste domingo, às 20h30, em São Januário...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2021 às 08:10

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 08:10

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O Fluminense tem um árduo desafio no clássico diante do Botafogo, deste domingo, às 20h30, em São Januário, pela trigésima-segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Sem contar com Fred, que está suspenso, o técnico Marcão tende a recorrer a uma linha de frente formada por jogadores que dão fôlego e atacam pelas pontas. Contudo, a equipe tem de fazer com que seu poderio ofensivo corresponda também em gols.
Duas promessas tendem a ser lançadas no confronto. Após deixar um bom cartão de visitas no empate em 3 a 3 com o Coritiba, John Kennedy é o mais cotado para começar sua primeira partida entre os titulares. O atacante de 18 anos chega com forte expectativa aos olhos dos torcedores também por seu desempenho nas categorias de base.
> Fluminense vai bem na briga pela Libertadores? Faça a simulação!
John Kennedy já vinha se destacando nas categorias de base tanto na Copa São Paulo de Futebol Júnior e em outras competições. Pouco a pouco, foi ganhando espaço até despontar como favorito a "herdar" o posto de Fred.
Luiz Henrique, que é outra promessa tricolor, tem um desafio um pouco mais árduo. Embora tenha se firmado pouco a pouco entre os titulares, o jogador de 20 anos não correspondeu com gols entre os titulares. Além disto, invariavelmente o técnico Marcão tem optado por sacá-lo de campo no decorrer das partidas.
Jogador mais "cascudo" entre os cotados para a linha de frente, Lucca trouxe mais correria ao Fluminense. Entretanto, seu estilo impetuoso ainda deixa a desejar em alguns momentos e faz com que o jogador de 30 anos não consiga a afirmação entre os titulares.
Em contagem regressiva para brigar por uma vaga na Libertadores de 2021, o Tricolor das Laranjeiras precisa mais do que nunca que o trio, enfim, encontre o poderio ofensivo ideal. Afinal, uma vitória no clássico manterá as expectativas pelo sonho continental.

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