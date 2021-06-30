Fluminense sai na frente, mas é dominado e goleado pelo Athletico-PR

O Fluminense foi goleado pelo Athletico-PR Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

Depois de um início animador, o Fluminense jogou muito mal e foi dominado pelo Athletico Paranaense, que venceu por 4 a 1 em jogo pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (30). Os gols do confronto no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, foram marcados por Fred para os cariocas, que chegam a quatro jogos sem vitória, e Richard, Vitinho, Zé Ivaldo e Nikão para os paranaenses.

O Flu, que ficou com 10 pontos e encerrou o dia na 11ª posição, volta a entrar em campo no próximo domingo (05), quando faz o clássico com o Flamengo às 16h, na Neo Química Arena, já que o Maracanã está entregue à Conmebol. O Athletico, vice-líder com 16 pontos, enfrenta o Fortaleza no sábado, na Arena da Baixada, às 19h.

O JOGO

Mal deu tempo de respirar e o Fluminense já abriu o placar. Logo no primeiro minuto de partida, Yago Felipe deu passe de letra e encontrou Cazares. O meia deu um cruzamento na medida para Fred subir entre os zagueiros e cabecear para o fundo do gol. Atordoado, o Athletico não se encontrou em campo nos primeiros 20 minutos e o Tricolor dominou, marcou pressão, chegou a frente, mas pecou na hora de finalizar.

O Flu tanto pressionou que, no momento em que diminuiu o ritmo e deixou o Athletico com a bola, sofreu o empate. Aos 25 minutos, Léo Cittadini tocou no buraco da defesa tricolor para achar Richard. O ex-Fluminense cortou o adversário na área e chutou rasteiro. Marcos Felipe chegou a encostar na bola, mas falhou. Depois disso, foi a vez de o time carioca ficar perdido e os paranaenses passaram a aparecer mais. Os paranaenses chegaram até a virar o jogo, mas viram o gol de Léo Cittadini ser anulado por impedimento com ajuda do VAR.

Com muitos erros ofensivos, os dois times tiveram dificuldades de criar no início do segundo tempo. Os dois treinadores tentaram promover as alterações nas equipes para aumentar a dinâmica. Nulo ofensivamente, o Fluminense mal viu a bola e o Athletico, que já vinha ensaiando a pressão, virou o jogo. Aos 27 minutos, Vitinho recebeu na esquerda e passou com tranquilidade por Kayky para chutar de fora da área.