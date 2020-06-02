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futebol

Fluminense prorroga paralisação de atividades no clube até 15 de junho

Medida busca garantir a segurança na saúde de sócios, atletas e funcionários, até que haja uma definição unânime das autoridades quanto ao retorno...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2020 às 20:53

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 20:53

Crédito: Nelson Perez /Fluminense F. C.
O Fluminense estendeu a paralisação das atividades social e esportiva da sede do clube até pelo menos o próximo dia 15 de junho. Os funcionários permanecerão trabalhando em home office. O Tricolor segue irredutível e só retornará quando houver segurança para funcionários e jogadores.
Neste momento, as autoridades municipal, estadual e federal ainda discutem, sem uma definição unânime, o formato de retorno às atividades. O departamento de futebol, conforme divulgado dias atrás, seguirá com o treino à distância até o dia 10 de junho.
O clube se baseia no auxílio profissional de experiente médico infectologista ja integrado ao departamento médico para orientação das medidas que devem ser adotadas quanto ao retorno.
O Fluminense continuará fazendo avaliações das medidas a serem tomadas de 15 em 15 dias, com a orientação do seu departamento médico. Havendo continuidade no aumento das taxas na cidade, o clube poderá manter a paralisação até o dia 30 de junho.E MAIS:Fred inicia 2º dia de tour de bicicleta até CT do Fluminense e atinge meta de doaçõesRescisão de Fred com Cruzeiro é publicada no BIDComo Fred pode ajudar a manter a boa fase do ataque do Fluminense E MAIS:

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