Fluminense prorroga paralisação de atividades no clube até 15 de junho

Crédito: Nelson Perez /Fluminense F. C.

O Fluminense estendeu a paralisação das atividades social e esportiva da sede do clube até pelo menos o próximo dia 15 de junho. Os funcionários permanecerão trabalhando em home office. O Tricolor segue irredutível e só retornará quando houver segurança para funcionários e jogadores.

Neste momento, as autoridades municipal, estadual e federal ainda discutem, sem uma definição unânime, o formato de retorno às atividades. O departamento de futebol, conforme divulgado dias atrás, seguirá com o treino à distância até o dia 10 de junho.

O clube se baseia no auxílio profissional de experiente médico infectologista ja integrado ao departamento médico para orientação das medidas que devem ser adotadas quanto ao retorno.