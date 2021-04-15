Fluminense paga o mês de março a jogadores e funcionários e fica com salários em dia

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Às vésperas de um clássico e da estreia na Libertadores, ótima notícia no Fluminense. O clube pagou, nesta quinta-feira, 100% da folha de março CLT, que venceu no último dia 8 de abril, e 100% dos direitos de imagem de março (não são todos os jogadores que recebem). Com isso, o clube está em dia com o elenco e os funcionários.

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Vale lembrar que o clube fechou o mês de março com todos os atrasados referentes a 2020 quitados. Ou seja, cumpriu o acordo salarial feito com os jogadores logo no início da pandemia da Covid-19, que obrigava o Flu a não ter mais pagamentos em aberto.

O Fluminense fica em dia no momento em que anuncia a chegada de um pacotão de reforços visando a Libertadores. Neste sábado, a equipe faz o clássico com o Botafogo às 16h, no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca e na próxima quinta-feira estreia no torneio continental contra o River Plate (ARG), também em casa, às 19h.

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