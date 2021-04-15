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Fluminense paga o mês de março a jogadores e funcionários e fica com salários em dia

Tricolor tinha em aberto apenas o mês de março, que venceu no último dia 8; clube também pagou os direitos de imagem aos atletas...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 18:45

LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2021 às 18:45
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Às vésperas de um clássico e da estreia na Libertadores, ótima notícia no Fluminense. O clube pagou, nesta quinta-feira, 100% da folha de março CLT, que venceu no último dia 8 de abril, e 100% dos direitos de imagem de março (não são todos os jogadores que recebem). Com isso, o clube está em dia com o elenco e os funcionários.
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Vale lembrar que o clube fechou o mês de março com todos os atrasados referentes a 2020 quitados. Ou seja, cumpriu o acordo salarial feito com os jogadores logo no início da pandemia da Covid-19, que obrigava o Flu a não ter mais pagamentos em aberto.
O Fluminense fica em dia no momento em que anuncia a chegada de um pacotão de reforços visando a Libertadores. Neste sábado, a equipe faz o clássico com o Botafogo às 16h, no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca e na próxima quinta-feira estreia no torneio continental contra o River Plate (ARG), também em casa, às 19h.
Veja a tabela da Libertadores
Para esta temporada, o Fluminense espera um alívio no caixa com a participação na Libertadores e na Copa do Brasil. Por ter ido à fase de grupos do torneio continental, o Tricolor já embolsará 1 milhão de dólares a cada jogo como mandante. Ou seja, algo na casa dos R$ 16,9 milhões, avançando ou não.

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