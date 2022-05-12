Fluminense garante R$ 3 milhões em premiação com vaga nas oitavas da Copa do Brasil

O Fluminense garantiu a classificação na Copa do Brasil depois de bater o Vila Nova mais uma vez, agora fora de casa. No entanto, avançar na competição significa também certo alívio aos cofres. Com a vaga nas oitavas de final, o Tricolor garante R$ 3 milhões em premiação. O adversário da próxima fase será realizado em sorteio com data ainda a ser confirmada pela CBF. + Liga de clubes brasileiros: saiba quais times já aderiram à Libra e quem está na espera

Com a eliminação precoce na Libertadores, o Flu se viu em situação delicada esportiva e financeiramente. Só por participar desta terceira fase da Copa do Brasil, a equipe do Rio já embolsou R$1,9 milhão. Vale lembrar que o Tricolor jogou com o Vila Nova apenas as duas primeiras partidas no torneio, já que estava classificado para a competição continental (da qual foi eliminado na terceira fase).

Veja como estão os confrontos da Copa do Brasil

A vaga na fase de grupos da Libertadores representaria US$ 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15 milhões) ao Fluminense, mas a eliminação para o Olimpia (PAR) interrompeu esse sonho. Na Sul-Americana, o Tricolor acumulará apenas US$ 900 mil dólares (R$ 4,6 milhões na cotação atual) com as partidas do Grupo H. Ainda há um outro problema: o Flu vive situação delicada na chave e corre o risco de não avançar para as oitavas.

Com uma folha salarial em torno de R$ 6 milhões, o Fluminense junta à premiação da Copa do Brasil os US$ 500 mil dólares (R$ 2,5 milhões) pela partida contra o Millonarios, da Colômbia, e os US$ 600 mil dólares pelo duelo com o Olimpia.Veja as premiações da Copa do Brasil:

Primeira fase: R$ 1 milhão e 270 mil (grupo I), R$ 1 milhão e 90 mil (grupo II) e R$ 620 mil (grupo III);

Segunda fase: R$ 1,5 milhão (grupo I), R$ 1 milhão e 190 mil (grupo II) e R$ 750 mil (grupo III);

Terceira fase: R$ 1,9 milhão;

Oitavas de final: R$ 3 milhões;

Quartas de final: R$ 3,9 milhões

Semifinal: R$ 8 milhões;

Final: R$ 25 milhões ao vice-campeão e R$ 60 milhões ao campeão.