Fluminense faz ação por Setembro Amarelo e Nino dá apoio: 'Sua vida tem importância'

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Autor do primeiro gol do Fluminense na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, no último domingo, o zagueiro Nino apontou para o laço amarelo na camisa em ação promovida pelo Tricolor para reforçar o apoio e a conscientização a prevenção ao suicídio. A campanha faz parte do Setembro Amarelo. Após a partida, o jogador falou sobre a comemoração e deu importante recado.

+ ATUAÇÕES: Luiz Henrique desempata para o Fluminense e recebe a maior nota; Calegari faz boa partida

- A gente se cobra muito e precisávamos voltar a fazer gol de bola parada, hoje deu certo. Fui pego meio de surpresa com a ação do Fluminense, eu não sabia que estaria na camisa, mas é algo que mexe muito comigo, já falei no passado sobre o Setembro Amarelo e quis apontar para lembrar às pessoas que estão passando por uma depressão ou uma situação difícil que há uma saída, elas podem pedir ajuda. Eu creio no Deus da vida e ele pode ajudar essas pessoas. Sua vida tem importância - disse o zagueiro.

Veja a tabela do Brasileirão

​Com a ação, o Flu reforçou em suas redes que, caso a pessoa precise de ajuda, o Centro de Valorização da Vida presta um serviço gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio. Os contatos estão disponíveis 24h por dia, todos os dias, no número 188 ou através do site cvv.org.br.