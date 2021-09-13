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Fluminense faz ação por Setembro Amarelo e Nino dá apoio: 'Sua vida tem importância'

Zagueiro apontou para o símbolo do mês de prevenção ao suicídio e mandou recado após a vitória do Tricolor sobre o São Paulo, no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

13 set 2021 às 14:45

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 14:45

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Autor do primeiro gol do Fluminense na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, no último domingo, o zagueiro Nino apontou para o laço amarelo na camisa em ação promovida pelo Tricolor para reforçar o apoio e a conscientização a prevenção ao suicídio. A campanha faz parte do Setembro Amarelo. Após a partida, o jogador falou sobre a comemoração e deu importante recado.
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- A gente se cobra muito e precisávamos voltar a fazer gol de bola parada, hoje deu certo. Fui pego meio de surpresa com a ação do Fluminense, eu não sabia que estaria na camisa, mas é algo que mexe muito comigo, já falei no passado sobre o Setembro Amarelo e quis apontar para lembrar às pessoas que estão passando por uma depressão ou uma situação difícil que há uma saída, elas podem pedir ajuda. Eu creio no Deus da vida e ele pode ajudar essas pessoas. Sua vida tem importância - disse o zagueiro.
Veja a tabela do Brasileirão
​Com a ação, o Flu reforçou em suas redes que, caso a pessoa precise de ajuda, o Centro de Valorização da Vida presta um serviço gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio. Os contatos estão disponíveis 24h por dia, todos os dias, no número 188 ou através do site cvv.org.br.
A vitória em casa deixou o Fluminense em sétimo lugar no Brasileirão, com 28 pontos. Agora, a equipe volta a atenção para a Copa do Brasil. Na quarta-feira, às 19h, o Flu enfrenta o Atlético-MG, fora de casa, depois de perder por 2 a 1 no Maracanã.

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