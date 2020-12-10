Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fluminense exerce direito de compra do goleiro Pedro Rangel, que assina até 2024

Destaque do Sub-20, jovem goleiro assina por quatro temporadas com o Tricolor, que desembolsará R$ 100 mil por 70% dos direitos econômicos...

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 16:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 dez 2020 às 16:58
Crédito: Mailson Santana/FFC
Destaque da equipe sub-20, o goleiro Pedro Rangel foi contratado em definitivo pelo Fluminense. De acordo com informação divulgada pelo site "ge", o clube exerceu a opção de compra do atleta de 20 anos, que pertencia ao Itapirense-SP e estava emprestado ao Tricolor.
+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e simule os resultados
Para garantir a contratação do jovem, o Fluminense desembolsará R$ 100 mil por 70% dos direitos econômicos. Os 30% restantes ficam com o Itapirense. Pedro Rangel, que chegou às Laranjeiras em 2019, assina por quatro temporadas, até o fim de 2024.
Este ano, Pedro Rangel também já disputou duas partidas pelo time sub-23 no Brasileiro de Aspirantes e já chegou a ser relacionado para um jogo da equipe profissional, contra o Bragantino, pela 23ª rodada do Brasileirão, por Muriel testar positivo para Covid-19.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados