Fluminense exerce direito de compra do goleiro Pedro Rangel, que assina até 2024

Destaque da equipe sub-20, o goleiro Pedro Rangel foi contratado em definitivo pelo Fluminense. De acordo com informação divulgada pelo site "ge", o clube exerceu a opção de compra do atleta de 20 anos, que pertencia ao Itapirense-SP e estava emprestado ao Tricolor.
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Para garantir a contratação do jovem, o Fluminense desembolsará R$ 100 mil por 70% dos direitos econômicos. Os 30% restantes ficam com o Itapirense. Pedro Rangel, que chegou às Laranjeiras em 2019, assina por quatro temporadas, até o fim de 2024.
Este ano, Pedro Rangel também já disputou duas partidas pelo time sub-23 no Brasileiro de Aspirantes e já chegou a ser relacionado para um jogo da equipe profissional, contra o Bragantino, pela 23ª rodada do Brasileirão, por Muriel testar positivo para Covid-19.