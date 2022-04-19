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Fluminense está escalado para enfrentar o Vila Nova; veja os times e onde assistir o jogo

Fluminense e Vila Nova se enfrentam pela terceira fase da Copa do Brasil; Jhon Arias ocupa o meio-campo e Cris Silva permanece no banco de reservas...
LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2022 às 20:36

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 20:36

O Fluminense faz sua estreia na Copa do Brasil nesta terça-feira. O Time de Guerreiros recebe o Vila Nova no Maracanã, às 21h30, em jogo válido pela terceira fase da competição. Para o duelo, Abel Braga poupou os laterais Cris Silva e Calegari. Outro desfalque do Flu é Felipe Melo, que está em recuperação após cirurgia no joelho. Na escalação, Abel promoveu ajustes: David Braz retornou ao setor defensivo, Pineida permaneceu na lateral-esquerda e Arias voltou para o meio-campo. A partida será transmitida pelo Premiere, SporTV e Tempo Real do LANCE!O Flu entra em campo com: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz, Pineida; André, Yago Felipe, Jhon Arias; Luiz Henrique, Willian Bigode e Germán Cano.
E o Vila Nova está escalado com: Georgemy; Alex Silva, Renato, Rafael Donato, Willian Formiga; Ralf, Arthur Rezende, Wagner; Matheuzinho, Victor Andrade e Pablo Dyego.VEJA OS RELACIONADOS DO FLUMINENSE​Goleiros: Fábio, Marcos Felipe e Muriel.Zagueiros: David Braz, Luccas Claro, Manoel e Nino.Laterais: Calegari, Marlon, Pineida, Samuel Xavier.Meias/Volantes: André, Jhon Arias, Martinelli, Nathan, PH Ganso, Wellington e Yago Felipe.Atacantes: Caio Paulista, Fred, Germán Cano e Willian Bigode.
Crédito: Fluminenseentraemcamponestaterça,às21h30,contraoVilaNova(Foto:LuizaSá/LANCE!

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