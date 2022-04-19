Fluminense está escalado para enfrentar o Vila Nova; veja os times e onde assistir o jogo

O Fluminense faz sua estreia na Copa do Brasil nesta terça-feira. O Time de Guerreiros recebe o Vila Nova no Maracanã, às 21h30, em jogo válido pela terceira fase da competição. Para o duelo, Abel Braga poupou os laterais Cris Silva e Calegari. Outro desfalque do Flu é Felipe Melo, que está em recuperação após cirurgia no joelho. Na escalação, Abel promoveu ajustes: David Braz retornou ao setor defensivo, Pineida permaneceu na lateral-esquerda e Arias voltou para o meio-campo. A partida será transmitida pelo Premiere, SporTV e Tempo Real do LANCE!O Flu entra em campo com: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz, Pineida; André, Yago Felipe, Jhon Arias; Luiz Henrique, Willian Bigode e Germán Cano.