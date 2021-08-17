Fluminense embarca para decisão pela Libertadores sem Caio Paulista

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Apesar de todos os esforços, o Fluminense não poderá contar com o atacante Caio Paulista no jogo de volta das quartas de final da Libertadores, nesta quinta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil (EQU). A delegação embarcou rumo ao Equador nesta terça-feira sem o jogador, que se recupera de uma lesão na coxa direita e está em transição.

A informação dos relacionados foi dada pelo "ge". Além do atacante, outro desfalque ofensivo é o jovem Gabriel Teixeira, como já era esperado. Ele se lesionou na coxa direita na partida de ida, fez exames e ainda se recupera. Por outro lado, Roger Machado terá a volta de Lucca, que cumpriu suspensão no Brasileirão.

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​Na derrota por 4 a 2 para o Internacional, o treinador testou uma formação com três volantes para suprir a ausência dos pontas. No ataque, as opções são John Kennedy, Fred, Bobadilla, Abel Hernández, Lucca, Kayky, Luiz Henrique e Matheus Martins.

Com o empate por 2 a 2 no Maracanã, o Fluminense precisa de uma vitória ou um empate por três ou mais gols para ficar com a vaga na semifinal. A partida acontece nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental. VEJA OS RELACIONADOS: