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futebol

Fluminense embarca para decisão pela Libertadores sem Caio Paulista

Jogador vinha trabalhando para ficar disponível contra o Barcelona de Guayaquil, mas não se recuperou a tempo; Biel também é desfalque...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2021 às 14:13

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 14:13

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Apesar de todos os esforços, o Fluminense não poderá contar com o atacante Caio Paulista no jogo de volta das quartas de final da Libertadores, nesta quinta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil (EQU). A delegação embarcou rumo ao Equador nesta terça-feira sem o jogador, que se recupera de uma lesão na coxa direita e está em transição.
A informação dos relacionados foi dada pelo "ge". Além do atacante, outro desfalque ofensivo é o jovem Gabriel Teixeira, como já era esperado. Ele se lesionou na coxa direita na partida de ida, fez exames e ainda se recupera. Por outro lado, Roger Machado terá a volta de Lucca, que cumpriu suspensão no Brasileirão.
Veja todos os confrontos da Libertadores
​Na derrota por 4 a 2 para o Internacional, o treinador testou uma formação com três volantes para suprir a ausência dos pontas. No ataque, as opções são John Kennedy, Fred, Bobadilla, Abel Hernández, Lucca, Kayky, Luiz Henrique e Matheus Martins.
Com o empate por 2 a 2 no Maracanã, o Fluminense precisa de uma vitória ou um empate por três ou mais gols para ficar com a vaga na semifinal. A partida acontece nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental. VEJA OS RELACIONADOS:
Goleiros: João Lopes, Marcos Felipe e MurielZagueiros: David Braz, Luccas Claro, Manoel, Matheus Ferraz e NinoLaterais: Calegari, Samuel Xavier, Egídio e Danilo BarcelosVolantes: André, Martinelli, Yago e WellingtonMeias: Cazares, Ganso, NenêAtacantes: John Kennedy, Fred, Bobadilla, Abel Hernández, Lucca, Kayky, Luiz Henrique e Matheus Martins

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