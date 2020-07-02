Fluminense diz que enviará ofício à Globo e explica motivo para não transmitir jogo

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense se pronunciou e explicou o motivo de optar por não transmitir a partida contra o Macaé, nesta quinta-feira, pela 5ª rodada da Taça Rio. Além de não ser o mandante, o clube diz que, já que a TV Globo está disposta a quitar integralmente os valores referentes ao ano de 2020 do Campeonato Carioca, o Flu irá enviar um ofício para indagar se haverá liberação para transmissão dos próximos jogos.

O Tricolor ressalta que, mesmo que fosse mandante, não haveria tempo hábil para montar a transmissão com qualidade, já que a partida está marcada para 17h30 no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema. A decisão da Globo sobre romper o contrato foi divulgada pouco antes do meio-dia.

Através de um comunicado, a emissora explicou que não transmitirá mais o Carioca e rescindiu o contrato que mantinha com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) e com os clubes, mas manterá os pagamentos desta temporada. O motivo foi que, no entendimento da Globo, houve violação de contrato após a transmissão do jogo entre Flamengo e Boavista na quarta-feira.

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