Fluminense diz que enviará ofício à Globo e explica motivo para não transmitir jogo

O Fluminense se pronunciou e explicou o motivo de optar por não transmitir a partida contra o Macaé, nesta quinta-feira, pela 5ª rodada da Taça Rio. Além de não ser o mandante, o clube diz que, já que a TV Globo está disposta a quitar integralmente os valores referentes ao ano de 2020 do Campeonato Carioca, o Flu irá enviar um ofício para indagar se haverá liberação para transmissão dos próximos jogos.
O Tricolor ressalta que, mesmo que fosse mandante, não haveria tempo hábil para montar a transmissão com qualidade, já que a partida está marcada para 17h30 no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema. A decisão da Globo sobre romper o contrato foi divulgada pouco antes do meio-dia.
Através de um comunicado, a emissora explicou que não transmitirá mais o Carioca e rescindiu o contrato que mantinha com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) e com os clubes, mas manterá os pagamentos desta temporada. O motivo foi que, no entendimento da Globo, houve violação de contrato após a transmissão do jogo entre Flamengo e Boavista na quarta-feira.
Veja a nota completa:
"O Fluminense FC informa que não transmitirá a partida de hoje (02/07), contra o Macaé, pela FluTV. O Clube recebeu a notificação de rompimento de contrato e a informação de que não haverá a transmissão oficial por meio da detentora de direitos do Campeonato Carioca no início da tarde. A empresa informou ainda que está disposta a quitar integralmente os valores referentes ao ano de 2020, razão pela qual, o clube enviará ofício para a emissora no sentido de indagar se haverá liberação para transmissão dos próximos jogos até o final do estadual. Além disso, na partida de hoje o Fluminense não é o mandante e mesmo que fosse não teria tempo hábil de transmitir o jogo com a qualidade que a nossos torcedores desejam."