Fluminense deposita fichas em retornos para que ataque seja eficiente na reta final do Brasileiro

Em sua reta final no Brasileirão, o Fluminense terá o árduo desafio de fazer com que seu ataque se torne eficiente. Diante do América-MG, neste domingo (21), no Maracanã, o Tricolor das Laranjeiras tentará acabar com uma recente seca de gols do setor ofensivo na competição nacional. Desde que John Kennedy brilhou marcando duas vezes e Abel Hernández também deixou o seu na vitória por 3 a 1 sobre o Flamengo, o ataque rendeu bem abaixo do esperado. Os comandados de Marcão passaram em branco nas derrotas para o Santos (por 2 a 0), para o Ceará e o Juventude (ambas por 1 a 0).

Já nas outras partidas, o gol saiu com ajuda de jogadores de outras posições. O zagueiro David Braz decretou a vitória por 1 a 0 sobre o Sport. Já Yago foi inspirado ao definir o 2 a 1 sobre o Palmeiras.

Em meio a este cenário, o técnico Marcão contará com novidades na área. Fred volta a ficar à disposição após cumprir suspensão automática. Já Luiz Henrique treinou com bola e indicou que pode voltar contra o Coelho. Há uma dúvida também no meio de campo: Arias e Cazares disputam titularidade.

O Fluminense tem 45 pontos em 33 jogos (mesmo número de pontos do América-MG).