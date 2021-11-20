Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense deposita fichas em retornos para que ataque seja eficiente na reta final do Brasileiro
futebol

Fluminense deposita fichas em retornos para que ataque seja eficiente na reta final do Brasileiro

Setor ofensivo do Tricolor das Laranjeiras não deixa sua marca desde o Fla-Flu. Volta de Fred e chance de Luiz Henrique ficar à disposição são trunfos para Marcão ...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 nov 2021 às 08:19

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 08:19

Em sua reta final no Brasileirão, o Fluminense terá o árduo desafio de fazer com que seu ataque se torne eficiente. Diante do América-MG, neste domingo (21), no Maracanã, o Tricolor das Laranjeiras tentará acabar com uma recente seca de gols do setor ofensivo na competição nacional. Desde que John Kennedy brilhou marcando duas vezes e Abel Hernández também deixou o seu na vitória por 3 a 1 sobre o Flamengo, o ataque rendeu bem abaixo do esperado. Os comandados de Marcão passaram em branco nas derrotas para o Santos (por 2 a 0), para o Ceará e o Juventude (ambas por 1 a 0).
Já nas outras partidas, o gol saiu com ajuda de jogadores de outras posições. O zagueiro David Braz decretou a vitória por 1 a 0 sobre o Sport. Já Yago foi inspirado ao definir o 2 a 1 sobre o Palmeiras.
Em meio a este cenário, o técnico Marcão contará com novidades na área. Fred volta a ficar à disposição após cumprir suspensão automática. Já Luiz Henrique treinou com bola e indicou que pode voltar contra o Coelho. Há uma dúvida também no meio de campo: Arias e Cazares disputam titularidade.
O Fluminense tem 45 pontos em 33 jogos (mesmo número de pontos do América-MG).
Crédito: Fredvoltaapóscumprirsuspensãoautomática(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Redirect: Penha o nome da devoção capixaba
Imagem de destaque
ES em alerta para temporais e queda de temperatura no fim de semana
Penha o nome da devoção
Penha: o nome da devoção capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados