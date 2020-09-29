Fluminense consegue goleada em noite de redenções individuais

O Fluminense teve a reação esperada pelos torcedores depois da frustrante eliminação na Copa do Brasil. O time voltou a campo, na última segunda-feira, pelo Brasileirão e goleou o Coritiba, por 4 a 0. A noite de superação coletiva teve também a recdenção individual de alguns atletas. Nomes muito criticados pelos torcedores como os atacantes Felippe Cardoso, o meia Ganso e o goleiro Muriel conseguiram ser protagonistas da vitória no Nilton Santos.

As falhas diante do Atlético-GO, na fatídica noite para o Tricolor fizeram com que o camisa 1 do Flu despertasse uma forte reação dos tricolores, que exigiam a troca pelo reserva Marcos Felipe. O técnico Odair Hellmann, no entanto, resolveu bancar a permanência do goleiro e foi correspondido. Muriel fez grandes defesas na em momentos de dificuldades do time na partida, em especial no fim do primeiro tempo. ​O segundo a calar os críticos na partida foi o atacante Felippe Cardoso. Emprestado pelo Santos no início do ano, ele vinha tendo chances de forma constante, sem conseguir fazer boas partidas. Ao entrar aos 15 do segundo tempo mudou o panorama do jogo na primeira participação, quando marcou o segundo gol tricolor que daria tranquilidade ao time no restante do tempo. Foi também o fim de um jejum de oito meses sem balançar a rede.