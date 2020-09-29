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futebol

Fluminense consegue goleada em noite de redenções individuais

Jogadores criticados do elenco tricolor como Felippe Cardoso, Muriel e Paulo Henrique Ganso foram protagonistas na goleada por 4 a 0 sobre o Coritiba no Brasileirão...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 06:00
Crédito: Ganso marcou o primeiro gol em 2020, de pênalti (FOTOS: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense teve a reação esperada pelos torcedores depois da frustrante eliminação na Copa do Brasil. O time voltou a campo, na última segunda-feira, pelo Brasileirão e goleou o Coritiba, por 4 a 0. A noite de superação coletiva teve também a recdenção individual de alguns atletas. Nomes muito criticados pelos torcedores como os atacantes Felippe Cardoso, o meia Ganso e o goleiro Muriel conseguiram ser protagonistas da vitória no Nilton Santos.
As falhas diante do Atlético-GO, na fatídica noite para o Tricolor fizeram com que o camisa 1 do Flu despertasse uma forte reação dos tricolores, que exigiam a troca pelo reserva Marcos Felipe. O técnico Odair Hellmann, no entanto, resolveu bancar a permanência do goleiro e foi correspondido. Muriel fez grandes defesas na em momentos de dificuldades do time na partida, em especial no fim do primeiro tempo. ​O segundo a calar os críticos na partida foi o atacante Felippe Cardoso. Emprestado pelo Santos no início do ano, ele vinha tendo chances de forma constante, sem conseguir fazer boas partidas. Ao entrar aos 15 do segundo tempo mudou o panorama do jogo na primeira participação, quando marcou o segundo gol tricolor que daria tranquilidade ao time no restante do tempo. Foi também o fim de um jejum de oito meses sem balançar a rede.
Por fim, o meia Paulo Henrique Ganso fechou a goleada com cobrança de pênalti de categoria, marcando seu primeiro gol em 2020. Principal contratação do clube em 2019, o camisa 10 sofreu com problemas físicos no início da temporada e ainda não havia feito uma apresentação convincente.
Mais aliviado, o Fluminense terá a semana para treinar para o clássico como Botafogo, no próximo domingo. Os rivais cariocas se enfrentam no Nilton Santos, às 11h, pela 13ª rodada do torneio nacional.

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