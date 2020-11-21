Fluminense chega a 30 jogadores da base relacionados e fecha elenco com 10 reforços

É com este elenco que o Fluminense irá até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro de 2021. Com o término do período de inscrições na última sexta-feira, o Tricolor fechou o grupo de Odair Hellmann sem os reforços para as saídas de Gilberto ao Benfica (POR), Evanilson ao Porto (POR) e Dodi, afastado após não renovar o contrato. O último a chegar às Laranjeiras foi Lucca, que será utilizado como referência de ataque, apesar de estar mais habituado a aparecer pelas pontas. Isso pode fazer com que ainda mais jogadores formados em Xerém apareçam na equipe principal.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
O Fluminense já relacionou 30 jogadores com passagens nas categorias de base do clube durante esta temporada (veja a lista abaixo), sendo 21 só no Campeonato Brasileiro. Dezenove deles foram utilizados na competição nacional, no Carioca ou na Copa do Brasil. No atual time titular de Odair, Igor Julião e Calegari brigam por vaga e Digão está na luta pela zaga. No ataque, Caio Paulista, Marcos Paulo, Wellington Silva e Luiz Henrique disputam as posições.
Com isso, o Flu fecha a temporada tendo reforçado a equipe com 10 atletas. São eles os laterais-esquerdos Danilo Barcelos e Egídio, os meio-campistas Hudson e Yago Felipe e os atacantes Michel Araújo, Fernando Pacheco, Fred, Felippe Cardoso, Caio Paulista e Lucca, sendo este último o único que chegou depois do retorno do futebol. Vale lembrar que Wellington Silva retornou de empréstimo ao Internacional.
O Fluminense volta a entrar em campo neste domingo, contra o Internacional, no Beira-Rio, às 18h15. Para esta missão, o técnico Odair Hellmann terá duas novidades no banco de reservas trazidos de Xerém: o lateral-esquerdo Guilherme e o meia Matheus Martinelli. Ambos já haviam sido relacionados antes e esperam a chance de estrear.VEJA A LISTA COMPLETA DE JOGADORES RELACIONADOS:
Marcos FelipeMarcelo PitalugaCalegariIgor JuliãoDanielWisneyGuilhermeCaio ViníciusDigãoDiogoHigorLuan FreitasAndréDenilsonMiguelMartinelliNascimentoCaio PaulistaMarcos PauloWellington SilvaEvanilsonLuiz HenriqueChristianWallacePablo DyegoLucas BarcelosMatheus PatoMatheus AlessandroGabriel CapixabaPaulo Victor