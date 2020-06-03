Fluminense avalia como positivos os números do anúncio de Fred em diferentes plataformas

Crédito: Daniel Perpetuo/Fluminense

Nem mesmo a pandemia do COVID-19 foi capaz de frear o entusiasmo do torcedor do Fluminense com o anúncio do retorno de Fred. A apresentação do ídolo, no último domingo, se deu junto com uma ação para a venda simbólica de ingressos para a reexibição do jogo do título brasileiro de 2012. A renda foi destinada para ajudar a pagar salários de funcionários e para a adequação aos protocolos de proteção ao coronavírus.

Entre novos sócios, produtos vendidos na loja oficial e a venda de ingressos solidários, o torcedor tricolor gerou mais de R$ 800 mil em consumo direto, fora a entrega de valor aos patrocinadores, que custearam as ações. As ativações em redes sociais também foram destaque. A repercussão no Twitter teve grande impacto, atingindo os Trending Topics mundiais com as hashtags relacionadas à chegada do jogador. Somando o alcance das postagens de anúncio e da live de apresentação, foram impactadas aproximadamente 3.5 milhões de pessoas.

Só com a venda dos ingressos simbólicos, as mais de 28 mil unidades compradas bateram o recorde anterior que ocorreu em ação semelhante na reprise do Fla-Flu do Gol de Barriga (21 mil). O clube também obteve sucesso na adesão ao seu programa Sócio Futebol – onde conseguiu mais de 1.200 novos sócios.

O anúncio

O anúncio de Fred aconteceu às 15h09, em post em todas as redes sociais, mas começou a ser desenhado na manhã de domingo, com teasers aquecendo e aumentando a expectativa da torcida. Durante todo o dia, a programação do Fluminense foi voltada para este anúncio e para a transmissão do jogo na Rede Globo, que contou com tempo real nas redes do Flu.

Após a partida na televisão, Fred participou de uma live na FluTV, com apresentação da tricolor e influenciadora digital Ana Clara Lima e participação do presidente Mário Bittencourt.E MAIS:Flu prorroga paralisação de atividades no clube até 15 de junhoCiclistas profissionais comentam desafio de Fred para chegar ao FluFred inicia 2º dia de tour de bicicleta até CT do Fluminense Fred pode ser sopro de alegria, mas Flu precisa reduzir a expectativaConfira um resumo das ações:

Venda de ingressos:

Foram 28.080 ingressos vendidos, um aumento de 34% (sete mil ingressos) em relação ao Fal-Flu de 1995, reprisado anteriormente. A venda simbólica de ingressos rendeu R$ 220.170,00, um aumento de 70% em relação ao do Gol de Barriga. O valor será destinados ao pagamento de salários de funcionários do clube e na ajuda da adequação aos protocolos da COVID-19. Dos 28 mil ingressos vendidos, 64% foram para sócios futebol.

Sócio Futebol:

Com uma campanha de adesão ao Sócio Futebol associada ao anúncio de Fred, o clube ganhou 1.210 novos sócios em menos de 24h. As novas adesões representam mais de R$ 400 mil anuais para o clube. Entre o anuncio do Fred e a aproximação do início da live, em cerca de duas horas, houve 400 novas associações; Foram cerca de 40 mil acessos ao site do Sócio Futebol, com pouco mais de 9 mil visitantes únicos, totalizando 13% de conversões em sócios, número considerado positivo.

YouTube:

A live com a apresentação de Fred teve pico de 19.804 visualizações simultâneas. Até a manhã desta quarta-feira, foram 231 mil visualizações na live. O clube ganhou quase 5,5 mil novos inscritos desde o anúncio de Fred e atingiu a marca de 210 mil seguidores na FluTV. O vídeo atingiu cerca de 950 mil impressões.

Twitter:

Sozinho, o vídeo de anúncio atingiu números históricos na rede social: 2,5 mil replies, quase 20 mil retweets, mais de 27 mil curtidas e 1,2 milhão de visualizações. Os vídeos de anúncio e sustentação, somados, atingiram mais de 1,6 milhão de views no Twitter, mais da metade dos 2,9 milhões dos últimos 28 dias. Os tuítes de todo o dia do anúncio atingiram mais de 7 milhões de impressões orgânicas. O perfil do clube teve 25,7 milhões de impressões orgânicas nos últimos 28 dias (período que inclui o lançamento das camisas e a ação do Fla-Flu de 1995), um aumento de 107% em relação ao mês anterior. Palavras-chave relacionadas a Fred e ao Fluminense estiveram nos Trending Topics desde a madrugada de domingo, como "O Fred Vai Te Pegar", "Fred Voltou", "#VaiTePegar", Fluminense e Fred, que chegaram aos Trending Topics Mundiais, além de várias outras palavras relacionadas ao título de 2012, como "Cavalieri", "Thiago Neves" e "Tetra", que apareceram durante a transmissão.

Instagram:

No Instagram, o clube ganhou mais de cinco mil novos seguidores durante o fim de semana, quebrando a barreira dos 600 mil e atingindo 605 mil. Foram 1,05 milhão de interações em conteúdos nos últimos sete dias, um aumento de 188% com relação a última semana. Nos stories, o aumento de interações foi de quase 5.000%. Foram 9,1 milhões de impressões (número total de vezes que o perfil ou publicação atingiu usuários) nesta semana, 125% a mais que nos últimos sete dias.

TikTok:

Crescimento de mais de 30% da base de seguidores apenas no dia do anuncio.

Loja

Do anúncio até a manhã seguinte, a Loja do Flu recebeu 400 novos pedidos (com um ou mais produtos incluídos); A média anterior neste período de tempo era de 100 pedidos, configurando um aumento de 300%.

Jogo do Tetra: